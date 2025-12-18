Nước mắt tuyển nữ Việt Nam, khoảnh khắc lịch sử của Philippines ở SEA Games

Tối 17/12, ngôi vương bóng đá nữ SEA Games chính thức đổi chủ, khép lại chuỗi 4 lần vô địch liên tiếp của tuyển nữ Việt Nam. Trên sân Chonburi Daikin (Thái Lan), trong khi đối thủ vỡ òa với khoảnh khắc lịch sử, các cô gái vàng của Việt Nam bước qua trận đấu bằng một ngày cảm xúc lặng lẽ và đối diện thực tại mới.

Đội Philippines vỡ òa ăn mừng ngay sau khi thủ thành Olivia McDaniel cản phá thành công cú sút luân lưu cuối.

Sau 120 phút thi đấu ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 trước Philippines, các cô gái Việt Nam chơi kiên cường, đứng vững trước sức ép, trước khi chấp nhận kết cục không trọn vẹn trên chấm luân lưu.

Trái ngược với những giọt nước mắt hạnh phúc của đối thủ, các cầu thủ Việt Nam lặng lẽ thu dọn cảm xúc. Không ai ăn mừng, không ai đổ lỗi. Các cô gái Việt Nam nán lại trên sân thêm vài phút, vội vàng đến động viên nhau, rồi lần lượt rời đi mang theo kết quả đã được định đoạt, khép lại hành trình đầy cảm xúc tại SEA Games 33.

Tiến về phía khán đài, nơi những khán giả trong tiếng hò reo động viên không ngớt, các nữ cầu thủ Việt Nam không còn giữ được cảm xúc, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Vẫy tay chào khán giả trước khi rời sân, HLV Mai Đức Chung thừa nhận nỗi buồn của thất bại, nhưng ông nhấn mạnh điều quan trọng là phải đứng dậy, không buông trôi. “Tuyển nữ Việt Nam đã thua trên tâm thế ngẩng cao đầu, không bị lép vế, không bị đè bẹp”, HLV huyền thoại của bóng đá nữ Việt Nam khẳng định. “Chúng ta đã thể hiện tốt. Tôi không phàn nàn gì về các cầu thủ".

Sự tiếc nuối càng trở nên nặng nề khi tuyển nữ Việt Nam không thể nuốt trôi cảm giác mất mát từ một quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài. Phút 29, Bích Thùy đưa bóng vào lưới trong tình huống được đánh giá là hợp lệ, nhưng trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị, khước từ bàn thắng có thể làm thay đổi cục diện trận chung kết.

Khoảnh khắc ấy trở thành vết cắt sâu hơn trong một buổi tối mà ngôi vương đã rời khỏi tay các cô gái vàng. Trên bục nhận giải, các cô gái Việt Nam lặng lẽ hướng ánh mắt về những nhà vô địch mới, đứng trong tiếng nhạc ăn mừng bằng sự điềm tĩnh của những người đã đi qua đỉnh cao.

Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Philippines sau chiến thắng chung cuộc, chính thức trở thành những nhà vô địch mới.

Trên bục nhận huy chương, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam lộ rõ vẻ buồn bã khi chỉ giành HCB tại SEA Games 33.

Không còn những cái ôm ăn mừng quen thuộc, họ đứng lặng trong tiếng nhạc vang lên, mang theo sự tiếc nuối của một hành trình đã đi đến tận cùng.

Với thất bại này, đội tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn với lần thứ 5 liên tiếp giành HCV SEA Games, khép lại chuỗi 4 kỳ đại hội thống trị khu vực. Dù không thể bảo vệ ngôi vương, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn rời giải với tấm HCB và một hành trình chiến đấu đến phút cuối SEA Games 33, đây cũng có thể là lời chia tay của một số gương mặt đã gắn bó với đội tuyển suốt nhiều năm qua.