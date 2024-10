Tuyển Bahrain đòi đá sân trung lập với Indonesia, AFC nói gì?

Yêu cầu được đá trên sân trung lập của Liên đoàn bóng đá Bahrain (BFA) khởi nguồn sau trận hòa với tỷ số 2-2 giữa tuyển Bahrain và Indonesia ở lượt trận thứ 3 vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á hôm 10/10.

Đó là trận đấu mà tuyển Indonesia bị vuột mất chiến thắng khi trọng tài Ahmed Al Kaf thổi còi kết thúc ở phút 90+11 dù thời gian bù giờ theo thông báo chỉ vỏn vẹn 6 phút. Kết quả là đội tuyển Bahrain đã ghi được bàn thắng gỡ hòa ở phút 90+9 nhờ công của Mohamed Marhoon, làm hỏng chiến thắng của đội bóng "xứ vạn đảo".

Bahrain và Indonesia hòa nhau ở trận lượt đi với nhiều tranh cãi đến từ việc trọng tài kéo dài thời gian bù giờ (Ảnh: Bola).

Ngay sau đó, trang chủ, các tài khoản mạng xã hội và hệ thống thư điện tử của BFA đã bị CĐV tràn vào tấn công, để lại rất nhiều bình luận đe dọa, lăng mạ, thậm chí tấn công làm sập nguồn. Tài khoản của các cầu thủ đội tuyển Bahrain cũng ngập tràn những bình luận xúc phạm, thậm chí dọa giết từ các cư dân mạng đến từ Indonesia.

"Liên đoàn sẽ gửi yêu cầu chuyển trận đấu khỏi Indonesia để đảm bảo an ninh cho đội tuyển quốc gia, vì đây là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt vì FIFA và AFC chú ý đến an ninh của các đội tham gia thi đấu của họ.

Chúng tôi bày tỏ sự sốc nặng nề trước một số lời đe dọa chết người mà các thành viên trong đội nhận được trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của họ, một động thái phản ánh sự coi thường nhẫn tâm của công chúng Indonesia đối với mạng sống con người", thông báo của BFA gửi tới FIFA và AFC cho biết.

Trước đề nghị của BFA, AFC đã đưa ra phản hồi: "AFC nhận thức được những lo ngại của BFA về sự an toàn và an ninh của đội tuyển quốc gia của họ trước trận đấu sân khách của bảng C Vòng loại World Cup 2026 ở khu vực châu Á gặp Indonesia dự kiến vào ngày 25/3/2025.

Chúng tôi tôn trọng lo ngại này và cam kết đảm bảo an toàn, sức khỏe cho tất cả cầu thủ, quan chức và người hâm mộ, đồng thời lên án mọi hình thức lạm dụng và đe dọa trực tuyến.

AFC sẽ thảo luận thêm về vấn đề này với FIFA, BFA và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) để tạo ra một môi trường an toàn và bảo mật cho tất cả các bên liên quan đến trận đấu".

Đáng chú ý, CĐV của Indonesia có những phản ứng mạnh về việc Bahrain đòi chuyển trận đấu sân nhà của Indonesia sang sân trung lập. "Hoàn toàn vô nghĩa. Bahrain không có rủi ro và Indonesia có quyền chơi các trận sân nhà của họ ở Jakarta. Đây là một lời phàn nàn rất vô lý!", một CĐV Indonesia bày tỏ.

"Thật sự đề nghị rất khó trừ phi Bahrain "chỉ đạo" được AFC. Thật vô lý khi Bahrain được đá trên sân nhà và sau đó lại được đá trên sân trung lập không có khán giả chỉ vì những lo ngại mang tính suy đoán", một CĐV khác của Indonesia khẳng định.