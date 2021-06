Tương lai nào cho golf trẻ Việt Nam?

Dân trí Golf trẻ Việt Nam dù đối mặt với những thách thức nhưng vẫn từng bước tiếp cận, mang đến kỳ vọng mới.

Rất nhiều golfer dù còn nhỏ tuổi nhưng đã có thể cạnh tranh, thậm chí vượt trội ở những cuộc tranh tài đỉnh cao như giải vô địch quốc gia và thậm chí là những giải chuyên nghiệp.

Golf trẻ mới chỉ là tiềm năng

So với các môn thể thao khác như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, golf khá kén người chơi. Tại Việt Nam, đây vẫn được xem là môn thể thao 'quý tộc', dành cho nhà giàu. Đây là một trong những lý do dẫn tới số lượng golf trẻ Việt Nam bị hạn chế. Chính vì thế, việc phát hiện ra những tài năng trẻ là không hề dễ dàng. Chưa kể, việc thiếu các sân chơi cho golf trẻ cũng là một yếu tố khó khăn khác.

Ngành công nghiệp golf còn rất non trẻ tại Việt Nam khiến cho đa số các bậc phụ huynh còn mơ hồ và bất an khi có ý định cho con em mình theo đuổi chuyên nghiệp bộ môn này. Tại Việt Nam, số lượng golfer chuyên nghiệp có thể sống với đam mê của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay như Nguyễn Thái Dương, Trần Lê Duy Nhất hay Trương Chí Quân.

Golf trẻ Việt Nam đang rất tiềm năng.

Việc học golf đối với các em nhỏ cũng là một trở ngại bởi môn thể thao mới mẻ này khó phổ cập đến tất cả các gia đình. Bên cạnh đó, kinh phí để cho các em học golf và chơi golf thường xuyên cũng là một thách thức không nhỏ đối với đại bộ phận gia đình ở Việt Nam.

Một golfer nói chung hay một golfer Junior nói riêng muốn chơi được golf thì ngay từ khâu ban đầu cũng phải được trang bị đầy đủ từ bộ gậy, quần áo, giầy mũ, găng tay và bóng golf. Chi phí cho hạng mục này cũng không hề rẻ.

Không có nhiều sân chơi cho các golfer trẻ.

Vẫn biết ươm mầm tài năng cần cả một quá trình, ngoài sự định hướng đầu tư của gia đình ra thì việc duy trì sự yêu thích của các em với môn thể thao golf không phải dễ dàng. Có rất nhiều em sau một thời gian học golf đã phải từ bỏ, bởi các em đã không thực sự thấy phù hợp hay đủ sự yêu thích đặc biệt với golf.

Ngoài những nguyên nhân trên, thì việc thiếu các giải đấu, thiếu sân bãi, chưa có sự đầu tư, xã hội hóa… là nguyên nhân khiến golf trẻ Việt Nam mới chỉ dừng lại ở mức tiềm năng.

Điểm sáng golf trẻ

Trong những năm gần đây, rất nhiều golfer trẻ tuổi đã được phát hiện, ươm mầm và bước đầu gặt hái được thành công.

Hiện tại các thế hệ Junior đang khẳng định được tài năng như: anh em nhà Đặng Quang Anh - Đặng Minh Anh, Trần Lam, Ngô Lê Hoàng Nam Phương, Đặng Minh, Quang Trí, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Nhất Long, chị em nhà Đoàn Xuân Khuê Minh, Đoàn Uy, chúc An…

Nhiều golfer trẻ có bước tiến rất nhanh.

Trong số này, sau nhiều năm học hỏi và rèn luyện, Quang Trí và Đặng Minh đều cho thấy sự trưởng thành và tiến bộ rõ rệt, với nhiều thành tích xuất sắc ở các sự kiện dành cho golf trẻ, hay cả những giải đấu dành cho người lớn.

Quang Trí từng vô địch bảng B tại giải FLC Championship 2016 lúc mới 12 tuổi, đăng quang Hanoi Junior Golf Tour 2018. Đặng Minh thậm chí còn nhỉnh hơn anh trai với chức vô địch Hanoi Junior Golf Tour và đặc biệt là ngôi vô địch Nghiệp dư Quốc gia.

Chúc An (sinh năm 2008) là một trong những mầm non của làng golf Việt Nam, được kỳ vọng sẽ kế tiếp các đàn chị như Nguyễn Thảo My, Hanako Kawasaki và Đoàn Xuân Khuê Minh, trở thành những golfer xuất sắc, giúp bộ môn golf Việt Nam rút ngắn khoảng cách trên đấu trường quốc tế trong tương lai.

Chúc An còn rất trẻ nhưng đã sở hữu nhiều thành tích.

Dù mới 12 tuổi, Lê Chúc An đã thể hiện sự tự tin và bản lĩnh trên sân đấu. Chỉ mới bén duyên với golf được 3 năm, golfer nhí này gặt hái được nhiều thành tích với bộ sưu tập gần 30 chiếc Cúp ở nhiều giải đấu. Riêng trong năm nay, Chúc An đã giành ngôi nhất bảng nữ giải golf trẻ quốc gia 2020, vô địch giải golf kỷ niệm 10 năm Queen Club.

Đến với golf từ năm 6 tuổi, Đoàn Uy dần tìm được niềm đam mê với môn thể thao này và từ đó không ngừng phát triển. Tới thời điểm hiện tại, Đoàn Uy được coi là một trong những tài năng sáng giá của đội tuyển golf trẻ Hà Nội, cũng như của golf Việt Nam.

Tuy mới chỉ 13 tuổi nhưng bảng thành tích của Đoàn Uy là vô cùng đáng nể. Sau khi trở thành golfer trẻ nhất vô địch tại Giải vô địch Nghiệp dư Quốc gia mở rộng (VAO 2019), Đoàn Uy tiếp tục xếp thứ hai chung cuộc tại VJO 2019.

Đoàn Uy là một trong những golfer trẻ rất có tương lai.

Chưa dừng lại ở đó, Golfer trẻ người Hà Nội còn cán đích ở vị trí thứ 8 ở giải Junior Aspiration at the Bluffs Giải đấu do JGTA tổ chức lần đầu tại Việt Nam. Gần đây nhất, Đoàn Uy còn xuất sắc giành danh hiệu golfer nghiệp dư thi đấu tốt nhất tại VPG Tour Đà Lạt 2020.

Đặc biệt trong lần đầu tiên tham dự giải chuyên nghiệp Việt Nam (tháng 12/2020) với tư cách một golfer nghiệp dư, Đoàn Uy là golfer trẻ nhất giành vị trí thứ 3, là vận động viên duy nhất đạt điểm âm ở ngày thi đấu thứ 2.

Rất nhiều thành tích nổi bật của các golfer trẻ Việt Nam, đã mang tới những kỳ vọng về một lứa thể hệ tài năng có thể vươn ra tầm khu vực và châu lục. Dĩ nhiên, với những khó khăn, hạn chế như đã nói ở trên, hành trình từ một golfer tài năng tới chuyên nghiệp không hề dễ dàng.

Huyền Trang