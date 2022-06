Tuấn Hải lập cú đúp, tuyển Việt Nam đánh bại Afghanistan

Thi đấu giao hữu với Afghanistan, HLV Park Hang Seo cho ra sân đội hình với nhiều gương mặt mới, Văn Lâm đã được trao băng đội trưởng tuyển Việt Nam. Mặc dù ra sân với đội hình thử nghiệm, song HLV Park Hang Seo vẫn chủ động cho học trò chơi pressing và kiểm soát bóng tốt. Đội chủ nhà sớm tạo ra những đợt tấn công tốt về phía cầu môn Afghanistan, nhưng bàn thắng mở tỉ số không đến sớm.

Sau gần 20 phút lép vế, Afghanistan đã có những đợt phản công đáp trả. Dù lối chơi tổng thể của đội khách không sắc nét, nhưng với sự vượt trội về thể hình, thể lực, các tiền đạo của Afghanistan thường xuyên vượt qua hậu vệ tuyển Việt Nam trong những pha đối đầu "1-1" để áp sát khung thành tuyển Việt Nam. Rất may, Văn Lâm đã thi đấu tốt, liên tục cứu thua để đội nhà bảo vệ nguyên mành lưới.

Bất ngờ nổ ra ở phút 33, từ quả đá phạt góc phải của tuyển Việt Nam, Schmidt đánh đầu chuyền bóng cho Tuấn Hải đánh đầu nối ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Đội tuyển Việt Nam đã vượt lên dẫn trước Afghanistan 1-0.

Tuấn Hải ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

Trong hiệp hai, HLV Park Hang Seo tung ra nhiều sự thay đổi nhân sự, những nhân tố quen thuộc của đội tuyển Việt Nam trong những năm qua như Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Công Phượng, Văn Thanh… lần lượt được tung vào sân. Tuy nhiên, lối chơi của Việt Nam không có nhiều sự thay đổi so với hiệp một, điều đó cũng dễ hiểu, bởi HLV Park Hang Seo ngoài việc thử nghiệm con người đã thử nghiệm cả chiến thuật.

Afghanistan không có duyên ghi bàn, dù họ tiếp tục tạo được cơ hội trước khung thành của Văn Lâm. Phút 88, Tuấn Hải bất ngờ cầm bóng đột phá rồi ghi bàn. Một bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân của tiền đạo trẻ đang khoác áo CLB Hà Nội.

Nâng tỷ số lên 2-0, tuyển Việt Nam chạm tay vào chiến thắng.

Tuấn Hải (số 11) lập cú đúp vào lưới Afghanistan (Ảnh: Hải Long)

Việt Nam - Afghanistan: Trận đấu cuối của Quang Hải trước khi sang châu Âu?

Quang Hải trở lại đội tuyển Việt Nam sau những ồn ào từ khi chia tay CLB Hà Nội (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Một chi tiết khác mà người ta chờ đợi ở đội tuyển, đó là tiền vệ tấn công nổi tiếng Nguyễn Quang Hải hiện ra sao từ khi chia tay CLB Hà Nội hồi tháng 4?

Ông Park tiết lộ sẽ để Quang Hải thi đấu trước Afghanistan, chỉ không nói rõ cầu thủ này sẽ được thi đấu bao lâu?

Đây rất có thể cũng là trận đấu quốc tế cuối cùng của Quang Hải trong sắc áo đội tuyển Việt Nam, trước khi anh sang châu Âu đá bóng chuyên nghiệp.

Ấn tượng với thể hình của cầu thủ Afghanistan

Các cầu thủ Afghanistan không quá khéo léo, nhưng bù lại thể hình của họ nhìn chung nhỉnh hơn so với các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là đối với các cầu thủ đá ở trục dọc: Thủ môn, trung vệ, tiền vệ trung tâm, trung phong.

Cầu thủ Afghanistan chấp nhận tập dưới thời tiết oi nóng tại TPHCM vào đầu giờ chiều (Ảnh: Hải Long).

Trước đó, HLV Anoush Dastgir khẳng định Afghanistan sẽ thi đấu với đội tuyển Việt Nam bằng thành phần mạnh nhất (Ảnh: Hải Long).

Những cầu thủ này cao trên 1m80, cá biệt vài người cao xấp xỉ 1m90. Tuy nhiên, hiện tại đội tuyển Việt Nam không ngán các đội bóng có thể hình cao to, do ở giải trong nước, cầu thủ nội hàng tuần được đối diện với không ít ngoại binh cao lớn, mạnh mẽ.

HLV Park Hang Seo giải thích lý do gọi Anh Đức lên đội tuyển Việt Nam

Anh Đức hiện là trợ lý của HLV Park Hang Seo. Vị HLV người Hàn Quốc nói về tầm quan trọng của người trợ lý mới này: "Thực tế đúng là có nhiều sự lựa chọn cho tôi khi tuyển các trợ lý".

"Tôi chọn Anh Đức vì cậu ấy có nhiều kinh nghiệm với đội tuyển Việt Nam, có thể giúp tôi kết nối tốt hơn với các cầu thủ. Anh Đức cũng đang theo học lớp HLV Pro của FIFA, có định hướng trở thành HLV bóng đá chuyên nghiệp. Chính vì thế, tôi đề xuất với VFF gọi cậu ấy lên đội tuyển" - HLV Park Hang Seo nói thêm.

Anh Đức trở lại đội tuyển trong vai trò trợ lý của HLV Park Hang Seo (Ảnh: Hải Long).

HLV Park Hang Seo: "Quang Hải sẽ ra sân ở cuộc đối đầu Afghanistan"

HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Tại SEA Games vừa qua, tôi rất muốn điền tên Quang Hải vào danh sách thi đấu. Dù vậy, thời điểm ấy Quang Hải đang đàm phán hợp đồng với một CLB của Áo".

"CLB này đưa ra điều khoản nếu Quang Hải chấn thương trong quá trình thi đấu tại SEA Games, hợp đồng này sẽ bị hủy. Tôi và Quang Hải khi đó không muốn mạo hiểm, nên tôi nói với Quang Hải hãy tập trung vào công việc của cậu ấy.

Riêng về trận đấu với Afghanistan, đây chỉ là một trận giao hữu đơn lẻ, nên rủi ro không cao. Vả lại hiện Quang Hải cũng muốn được tập trung đội tuyển để tìm lại cảm giác, tìm lại không khí thi đấu. Tôi sẽ sử dụng Quang Hải trong trận đấu sắp diễn ra, chỉ chưa rõ sử dụng trong bao lâu?" - ông Park nhấn mạnh.

HLV Afghanistan: "Đội tuyển Việt Nam mạnh hơn hẳn 5 năm trước"

HLV Anoush Dastgir (Ảnh: Hải Long).

HLV Anoush Dastgir chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam đã thay đổi rất nhiều so với hồi năm 2017, khi chúng tôi đối đầu với họ tại vòng loại Asian Cup. Họ đã mạnh lên rất nhiều so với thời điểm đó".

"Đội tuyển Việt Nam hiện đã là đội bóng mạnh. Ngày mai, khi đối đấu với họ, Afghanistan sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất mà chúng tôi có thể sử dụng" - vẫn là lời của HLV Anoush Dastgir.

Về thứ hạng FIFA, Afghanistan hiện có hạng 150 thế giới, trong khi đội tuyển Việt Nam có hạng 96 thế giới. Chính vì thế, đội bóng của HLV Park Hang Seo được đánh giá là đội mạnh hơn trong trận đấu này.