Trọng tài tung cú đá hạ gục huấn luyện viên ở giải đấu tại Peru

Căng thẳng xảy ra trong trận đấu giữa Sport Huaquilla và Magdalena CEDEC ở thành phố Casma (Peru) hôm 30/3. Phút 82, khi Huaquilla đang dẫn 2-1, trọng tài Luis Alegre quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu một cầu thủ của bên phía Magdalena Cedec.

Sau khi thổi phạt cầu thủ đội khách, một thành viên ban huấn luyện tỏ vẻ không hài lòng với quyết định của "ông vua áo đen" nên đã cầm chai nước lao thẳng vào trong sân dường như có ý đồ hành hung trọng tài. Alegre phản ứng nhanh chóng bằng cách tung một cú đá mạnh vào ngực đối phương, khiến người này ngã xuống sân.

Cuộc ẩu đả giữa trọng tài và ban huấn luyện đội bóng ở Peru.

Các nhân viên an ninh ngay lập tức chạy vào sân để can thiệp, tránh ẩu đả leo thang. Dù vậy căng thẳng vẫn nổ ra trên sân giữa ban huấn luyện hai đội và các trọng tài. Ban tổ chức ngay lập tức cho dừng trận đấu và hiện tại, Liên đoàn bóng đá Peru vẫn chưa ra mức phạt cũng như lịch đấu lại cho hai đội.

Tờ Daily Mail (Anh) bình luận: "Trọng tài Luis Alegre dường như mang dáng dấp của một người học võ. Cú đá chân phải của ông đạp thẳng vào hàm đối phương trong khi tay trái của ông vẫn giữ chặt chiếc thẻ đỏ. Rất may nhân viên an ninh và trọng tài biên gần đó đến can ngăn kịp thời khiến tình hình không trở nên quá căng thẳng".

Trận đấu giữa Sport Huaquilla và Magdalena CEDEC còn xảy ra điều chưa từng có trong bóng đá ở đầu trận đấu. Theo tờ La Republica (Italy), hiệp một của cuộc đối đầu này chỉ diễn ra vỏn vẹn 35 phút, quyết định của trọng tài khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng nhưng sau đó ban tổ chức đưa ra lý do là bởi trận đấu bắt đầu chậm hơn 10 phút vì vậy sẽ rút ngắn thời gian của hiệp một để đảm bảo lịch phát sóng.

"Chúng tôi được thông báo rằng, Giám đốc của hai câu lạc bộ đã đồng ý, do trận đấu bắt đầu muộn hơn dự kiến nên thời gian của hiệp một sẽ rút ngắn 10 phút và chỉ còn 35 phút.

Hiệp hai sẽ diễn ra trong 45 phút bình thường. Lý do là bởi một sự cố trục trặc kỹ thuật điện trước khi trận đấu và quyết định này đảm bảo trận đấu không kéo dài quá lâu", ban tổ chức giải thích.

Đây không phải lần đầu bóng đá Peru xảy ra những tình huống hy hữu trên sân cỏ. Tháng 7/2013, cũng trong một trận đấu tại Cúp Quốc gia Peru giữa Alianza Universidad và Deportivo Municipal, cầu thủ người Brazil Willington Smith đã tung cú đá vào đầu một cầu thủ đối phương và nhận thẻ đỏ ngay lập tức. Smith sau đó bị treo giò 14 trận.