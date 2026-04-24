Trò chơi điện tử trở thành động lực mới của công nghiệp văn hóa Việt Nam

Nghị quyết 80-NQ/TW xác định trò chơi điện tử (game online) là một trong những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần phát triển trong công nghiệp văn hóa, bên cạnh điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, thời trang, thủ công truyền thống, ẩm thực và nội dung số. Nghị quyết đồng thời định hướng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp công nghiệp văn hóa, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm mang bản sắc Việt Nam và góp phần đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội quan trọng.

Hoạt động của Audition - VTC tại Hội chợ mùa thu 2025 (Ảnh: VTC).

Trước đây, ngành game Việt Nam thường bị nhìn nhận chủ yếu qua lăng kính giải trí cá nhân, thậm chí gắn với những lo ngại về nghiện game và ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ. Hầu hết thị trường bị chi phối bởi game ngoại nhập, trong khi sản phẩm nội địa chủ yếu tập trung vào kỹ thuật và doanh thu ngắn hạn.

Từ những năm 2006, ngành game bắt đầu xuất hiện những sản phẩm đầu tiên từ các nhà sản xuất Hàn Quốc và Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt tải. Giới trẻ bị thu hút bởi tính giải trí, đồ họa và sự gắn kết của cộng đồng người cùng chơi. Trải qua 20 năm phát triển, nhận thức về khả năng định hướng cho giới trẻ, ý thức về vai trò lan tỏa bản sắc văn hóa Việt bắt đầu hình thành. Những tượng đài của làng game Việt đẩy mạnh hơn kế hoạch bản sắc hóa, trở thành các game tiên phong, trở thành cầu nối văn hóa số.

Hoạt động của Audition - VTC tại Triển lãm Thành tựu A80 (Ảnh: VTC).

Áo dài, áo yếm, áo tứ thân, nón lá, hoa sen… của người Việt được đẩy vào game Audition do VTC nắm bản quyền phát hành. Tại SEA Games 33 trên đất Thái, hạng mục thi đấu trình diễn bộ môn thể thao điện tử, vận động viên Audition trong game mặc áo dài, áo yếm, thi đấu bên cạnh các nước Đông Nam Á, đẩy cao lòng tự hào dân tộc không chỉ trong cộng đồng người chơi Audition, mà còn lan tỏa ra hàng triệu người đã từng chơi và gắn bó với game trong suốt 20 năm qua.

Đội tuyển Audition Việt Nam giành huy chương Vàng tại SEA Games 33 (Ảnh: VTC).

Mỗi năm, VTC nghiên cứu, thiết kế và đưa vào game Audition 10.000 vật phẩm ingame mang cảm hứng bản sắc văn hóa, thời trang Việt.

Đại diện nhà phát hành VTC khẳng định, sau gần 20 năm có mặt tại thị trường game Việt Nam, hiện tỷ lệ là 100% tài khoản người chơi sở hữu ít nhất 1 vật phẩm mang âm hưởng văn hoá Việt.

Không dừng lại ở đó, Audition thiết kế một sàn nhảy trong game tạo hình từ đầm sen Việt. Lan tỏa trong game chưa đủ, VTC đưa sàn nhảy hoa sen trong game Audition đi khắp các triển lãm lớn nhỏ trong nước, từ Triển lãm A80 Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đến Hội chợ mùa thu, Triển lãm Thành tựu ngành văn hóa… với đa dạng đối tượng khách tham quan.

Khi giới thiệu áo dài, hoa sen trong game cho người dân khắp cả nước, Audition đã bước một bước chân mạnh hơn, xa hơn, ra khỏi phạm vi giới hạn của ngành game, trở thành sản phẩm giải trí số, kể câu chuyện văn hóa Việt bằng không gian của công nghệ và giải trí trong game.

Audition - VTC tại Triển lãm Thành tựu ngành văn hóa (Ảnh: VTC).

Với những định hướng từ Nghị quyết 80, ngành game Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá. Không chỉ là ngành giải trí, game giờ đây được kỳ vọng sẽ trở thành “sứ giả văn hóa” trên bản đồ quốc tế, góp phần đưa bản sắc Việt Nam chinh phục thị trường toàn cầu.

Tại Vietnam Gameverse 2026, game Audition nhà phát hành VTC sẽ tiếp tục kể câu chuyện văn hóa Việt qua không gian công nghệ, khẳng định định vị và sứ mệnh của một sản phẩm game 20 năm, vượt thời gian đem lại các giá trị tích cực mới cho cộng đồng.

