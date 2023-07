Trình độ đối thủ Tây Ban Nha so với đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha hiện đang đứng thứ 6 thế giới, đây là thứ hạng cao nhất mà đội bóng đá nữ xứ sở đấu bò từng có.

Dù vậy, vị trí thứ 6 thế giới có thể chưa chính xác với đội Tây Ban Nha. Giống như trường hợp của đội tuyển Bỉ trong bóng đá nam (từng nhiều năm liền đứng số một thế giới dù cứ vào giải đấu lớn là thua), Tây Ban Nha không mạnh đến mức được xếp hạng cao như vậy.

Đội nữ Tây Ban Nha hiện đang xếp hạng 6 thế giới (Ảnh: EPA).

Kỳ thực Tây Ban Nha vẫn còn kém xa nhóm các đội thuộc nhóm đầu thế giới trong môn bóng đá nữ, như Mỹ, Đức, Na Uy, Thụy Điển. Thậm chí, Tây Ban Nha không so được với Anh, Brazil, Nhật Bản, Trung Quốc, Canada, Hà Lan về mặt thành tích.

Mãi đến năm 2015, bóng đá nữ Tây Ban Nha mới lần đầu giành quyền tham dự World Cup, sau 6 lần liên tiếp không qua nổi vòng loại khu vực châu Âu.

Ở kỳ World Cup gần nhất năm 2019, đội bóng nữ xứ sở đấu bò vào đến vòng 1/8, đó cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha ở đấu trường này.

Còn ở sân chơi châu Âu, Tây Ban Nha chỉ có một lần vào đến bán kết Euro, nhưng lần đó đã cách đây những 25 năm. Nói chung, nếu so giữa đội tuyển bóng đá nữ Tây Ban Nha với đội bóng đá nam của chính nước này, đội nữ Tây Ban Nha thua xa.

Nhưng đấy là khi so sánh Tây Ban Nha với những nền bóng đá hàng đầu thế giới, chứ nếu so sánh đội Tây Ban Nha với đội tuyển nữ Việt Nam, họ vẫn mạnh hơn hẳn chúng ta. Về mặt thể hình, thể lực và kỹ thuật, cầu thủ Tây Ban Nha vượt trội cầu thủ nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có bài kiểm tra cuối cùng trước khi dự World Cup (Ảnh: Getty).

21/23 cầu thủ Tây Ban Nha dự World Cup 2023 đang thi đấu ở giải trong nước, ngoại trừ tiền đạo Jennifer Hermoso đang khoác áo CLB Pachuca (Italy). Riêng tiền đạo Esther Gonzalez đang thất nghiệp.

Gương mặt đáng chú ý nhất trong đội hình đội tuyển nữ Tây Ban Nha tại World Cup dĩ nhiên là tiền vệ Alexia Putellas, người đã có 102 lần khoác áo đội bóng xứ sở đấu bò, ghi được 28 bàn thắng.

Alexia Putellas hai lần liên tiếp giành Quả bóng vàng nữ châu Âu các năm 2021, 2022, hai lần giành danh hiệu FIFA The Best (cầu thủ nữ hay nhất do Liên đoàn bóng đá thế giới bầu chọn) cũng vào các năm 2021, 2022.

Dù vậy, hiện phong độ của Alexia Putellas đang là dấu hỏi. Tiền vệ 29 tuổi này chỉ mới trở lại đội tuyển sau thời gian dài chấn thương. Nếu Alexia Putellas không thể thi đấu với đúng khả năng, cơ hội tiến xa của Tây Ban Nha ở World Cup năm nay sẽ bị ảnh hưởng.

Về phía đội tuyển nữ Việt Nam, chúng ta xem trận đấu với Tây Ban Nha là cơ hội để làm quen với đội bóng có lối chơi tương tự đội tuyển Hà Lan (đối thủ của Việt Nam tại vòng bảng World Cup). Đấy là lối chơi có sự kết hợp giữa thể lực và kỹ thuật.

Trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào ngày 14/7 (theo giờ Việt Nam), tại Auckland (New Zealand). Trận đấu này sẽ không mở cửa cho khán giả vào xem, vì yêu cầu bảo mật chiến thuật của hai bên.