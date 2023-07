Nhà báo New Zealand nhận định về cơ hội của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup

Đội tuyển nữ Việt Nam thua New Zealand 0-2 ở trận giao hữu ngày 10/7. Sau trận đấu này, nhà báo Andrew Voerman của tờ Stuff (New Zealand) viết: "Trận đấu giao hữu vừa qua có lẽ đã cho chúng ta có cái nhìn tổng quan về đội tuyển nữ Việt Nam".

"Chúng ta phần nào hình dung đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu như thế nào ở bảng E World Cup năm nay. Họ sẽ đối đầu với đội đương kim vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha. Riêng Bồ Đào Nha đã đánh bại New Zealand đến 5-0 hồi tháng 2" - nhà báo Andrew Voerman bình luận thêm.

Đội tuyển nữ Việt Nam bế tắc trước New Zealand (Ảnh: Getty).

Theo nhà báo người New Zealand, Bồ Đào Nha từng thắng đậm New Zealand, trong khi đội bóng xứ sở chim Kiwi thắng dễ đội nữ Việt Nam, do vậy đội tuyển nữ Việt Nam không có cửa trước Bồ Đào Nha.

Ngoài ra, Bồ Đào Nha yếu hơn so với Mỹ và Hà Lan, nên đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa trước đội đương kim vô địch và đương kim Á quân World Cup.

Ông Andrew Voerman dự đoán: "Nói chung, chặng đường phía trước của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ rất khó khăn, có thể họ phải chịu những trận thua đậm".

Hành trình phía trước của đội nữ Việt Nam sẽ có rất nhiều khó khăn (Ảnh: Getty).

"Dù sao đây cũng chỉ là một khả năng, bởi đội tuyển nữ Việt Nam chỉ để thua đội Đức sát nút 1-2 hồi tháng trước. Nên biết đâu họ sẽ không quá lép vế trước các đối thủ mạnh" - nhà báo Andrew Voerman dè dặt.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân tại World Cup, gặp đội tuyển Mỹ vào ngày 22/7. Nhà báo Andrew Voerman kêu gọi người hâm mộ theo dõi trận đấu này.

Ông Andrew Voerman viết: "Nếu các bạn muốn biết rõ hơn về các đội tuyển tham dự kỳ World Cup lần này, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam, hãy mua vé xem trận tuyển Việt Nam gặp Mỹ vào tuần tới".