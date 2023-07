Báo New Zealand hài lòng với chiến thắng trước đội tuyển nữ Việt Nam

Trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam cũng là trận giao hữu cuối cùng của đội New Zealand trước khi họ tham dự World Cup bóng đá nữ năm nay.

Sau trận đấu, tờ News Hub của New Zealand viết: "The Ferns (biệt danh của đội tuyển bóng đá nữ New Zealand) đã kết thúc chuỗi trận không biết thắng của mình bằng cách đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam ngay trước khi bước vào World Cup".

Đội nữ New Zealand có chiến thắng cần thiết trước khi bước vào World Cup 2023 (Ảnh: Getty).

"So với trận thắng gần nhất diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái trước Philippines, trận thắng vừa đến trước đội tuyển nữ Việt Nam đẹp hơn nhiều. Kết quả thắng 2-0 giúp giảm bớt nỗi lo về khâu ghi bàn của đội nữ New Zealand", tờ News Hub cho biết thêm.

Trước trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam, New Zealand chịu khá nhiều sức ép. Riêng HLV Jitka Klimkova từng bị chỉ trích khá nhiều.

Mặc dù vậy, trận thắng vừa diễn ra giúp các cầu thủ của bà Klimkova củng cố lại tinh thần. Tờ News Hub phân tích về trận đấu: "The Ferns khống chế thế trận ngay từ đầu. Đội tuyển nữ Việt Nam không thể chống chọi lại các đợt tấn công của đội chủ nhà".

"Mặc dù bỏ lỡ một số cơ hội ở đầu trận, nhưng đội tuyển nữ New Zealand cũng được đền đáp bằng bàn thắng ở phút 16, do công của CJ Bott. Sau đó, Indiah-Paige Riley có một pha chạy chỗ và tạt bóng tuyệt đẹp từ cánh phải, giúp cho Jacqui Hand đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0".

New Zealand tạo được thế trận tốt hơn so với đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Getty).

Cũng theo quan điểm của tờ News Hub, trong hiệp hai, New Zealand đã chủ động giảm tốc độ. Đó chính là lý do họ không ghi thêm bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam.

Tờ News Hub lên tiếng: "Hiệp hai chứng kiến thế trận áp đảo tương tự như trong hiệp một dành cho New Zealand. The Ferns vẫn kiểm soát bóng vượt trội, dù không có thêm pha dứt điểm trúng hướng nào được thực hiện".

"HLV Klimkova đã sử dụng trận đấu này như một cơ hội thử nghiệm khâu phối hợp và nhân sự, trước khi bước vào World Cup".

Trong khi đó, một tờ báo khác của New Zealand là Stuff bình luận: "The Ferns dễ dàng vượt qua đội tuyển nữ Việt Nam trong trận giao hữu hướng về World Cup".

"Đội tuyển New Zealand có thêm niềm tin sau khi đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam 2-0 tại Napier. Dù vậy, những bài kiểm tra lớn hơn đang chờ đợi The Ferns tại giải thế giới, bắt đầu bằng trận gặp cường quốc bóng đá nữ Na Uy sau đây 10 ngày, trên sân Eden Park".