Tranh cãi về bàn thắng của Middlesbrough vào lưới Man Utd

Rạng sáng nay (5/2), Man Utd đã thua 7-8 trước Middlesbrough sau loạt sút luân lưu căng thẳng tại vòng 4 FA Cup, trước đó hai đội đã hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu. Sau trận đấu này, đang xảy ra những tranh cãi về bàn thắng gỡ hòa của đội khách Middlesbrough.

Phút 64, cầu thủ mới vào sân thay người Duncan Watmore đã kiến tạo cho Matt Crooks gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Điều gây tranh cãi nằm ở việc bóng đã chạm tay Watmore trước khi cầu thủ này chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn.

Watmore để bóng chạm tay trước khi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Khi nhìn thấy bóng chạm tay Watmore, các cầu thủ của Man Utd dừng lại và báo hiệu bóng chạm tay đối phương, nhưng trọng tài Anthony Taylor không cắt còi và Crooks đã dễ dàng ghi bàn. Sau đó VAR cũng kiểm tra tình huống này, tổ trọng tài VAR không yêu cầu ông Taylor xem xét lại tình huống bóng chạm tay nên bàn thắng của đội khách được công nhận.

Việc trọng tài Taylor công nhận bàn thắng của Watmore khiến nhiều người hâm mộ Man Utd cảm thấy bất công. Tuy nhiên, xét theo điều luật hiện tại của IFAB (Ủy ban Bóng đá Quốc tế) về bóng chạm tay thì việc công nhận bàn thắng của Middlesbrough hay không thuộc về nhận định của trọng tài điều khiển trận đấu.

Theo điều 12 mục Lỗi và Hành vi sai phạm do IFAB ban hành, một bàn thắng sẽ không được công nhận nếu trực tiếp cầu thủ ghi bàn để bóng chạm tay, bất kể do vô tình hay cố ý. Vì vậy có thể hiểu tại sao VAR không can thiệp vào quyết định của trọng tài Taylor.

Trong tranh cãi về bàn thắng của Crooks, Watmore không phải người ghi bàn mà chỉ là người kiến tạo. Do đó, có thổi phạt tình huống cầu thủ này để bóng chạm tay hay không thuộc về nhận định của trọng tài Taylor.

Theo nhận định của trọng tài Taylor, ông cho rằng bóng vô tình chạm tay Watmore nên cho trận đấu tiếp tục, dẫn tới bàn thắng của đội khách. Tất nhiên, quyết định này sẽ không thể thuyết phục người hâm mộ Man Utd, những người đang vô cùng tức giận vì đội nhà sớm đá bay khỏi FA Cup.