Tranh cãi VĐV đua xe đạp bị đối thủ chơi xấu, gãy chân ở vạch đích

Tình huống bất ngờ xảy ra ở chặng 5 cuộc đua xe đạp tranh cúp Truyền hình TPHCM 2026 diễn ra vào sáng 7/4 với lộ trình từ Thanh Hóa đi Nghệ An. Theo đó, ở khoảng 100m nước rút cuối cùng về đích, cua rơ Nguyễn Văn Bình (đội TP.HCM Vinama) đã gặp tai nạn đáng tiếc ngay gần vạch đích.

Rất đông cua rơ cạnh tranh gay gắt ở khoảng 100m nước rút về đích tại chặng 5 giải đua xe đạp tranh cúp Truyền hình TP.HCM 2026 (Ảnh cắt từ clip).

Cua rơ Nguyễn Văn Bình gặp nạn khi va vào bảng quảng cáo lúc về đích (Ảnh cắt từ clip).

Tay đua 22 tuổi trong nỗ lực lách sang phải để bứt tốc đã không may va vào bảng quảng cáo khiến anh ngã lộn nhào và nằm bất động do chấn thương nặng. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy rất đông cua rơ bám sát nhau và tranh đua quyết liệt ở những mét cuối cùng vạch đích.

Tình huống cua rơ Nguyễn Văn Bình gặp nạn được nhiều người cho rằng anh bị đối thủ chơi xấu, ngăn cản về đích khi tay đua này đang nắm giữ áo cam dành cho cua rơ Việt Nam xuất sắc nhất suốt từ chặng 2 đến chặng 5.

"Rõ ràng Bình đã bị đối thủ chơi xấu, chèn ép không cho vượt mặt", một người dùng mạng xã hội bình luận về tình huống gặp nạn của cua rơ Nguyễn Văn Bình.

"Xem clip có thể thấy đội của đối thủ ép em nó ngã", một tài khoản khác cũng nhận định.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong giới đua xe đạp Việt Nam đã phản bác nhận định cua rơ Nguyễn Văn Bình bị đối thủ chơi xấu, chèn ép dẫn tới ngã xe trong chặng đua nói trên.

"Tình huống đó không thể nói là Văn Bình bị đối thủ chèn ép hay chơi xấu được. Cậu ấy không may gặp nạn khi cố gắng nước rút lúc về đích thôi. Thời điểm nước rút có rất đông VĐV cạnh tranh, đồng nghĩa nguy hiểm với VĐV cũng tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên các VĐV luôn muốn an toàn cho chính mình và các đồng đội, không ai muốn chơi xấu với đối thủ cả.

Thời điểm bức tốc nước rút về đích chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, đòi hỏi sức bật mạnh nhất có thể của các VĐV. VĐV đó cũng cần bản lĩnh và kinh nghiệm thời điểm then chốt này. Văn Bình là tay đua nhiều kinh nghiệm, chỉ tiếc cậu ấy thiếu may mắn hôm nay", VĐV Tôn Nữ Hoàng Lan chia sẻ với phóng viên Dân trí về tình huống gặp nạn của cua rơ Văn Bình.

Cua rơ Nguyễn Văn Bình đang được chăm sóc tại bệnh viện sau tai nạn (Ảnh: Thu Mai).

Bà Lê Thị Sen, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam cũng cho rằng cua rơ Nguyễn Văn Bình đã gặp tai nạn đáng tiếc trong chặng đua tranh cúp Truyền hình TP.HCM 2026

"Liên đoàn lấy làm tiếc về tai nạn của Văn Bình, chúng tôi đang chờ báo cáo từ ban huấn luyện của đội TPHCM để thăm hỏi, động viên tinh thần với cua rơ này", bà Lê Thị Sen cho biết.

Theo nguồn tin của Dân trí, sau khi gặp tai nạn ở chặng đua, cua rơ Nguyễn Văn Bình đã được nhập viện cấp cứu với chẩn đoán ban đầu là gãy chân phải và chấn thương vùng mặt. Điều này đồng nghĩa tay đua sinh năm 2004 phải chia tay giải đấu, qua đó mất áo cam về tay đua Nguyễn Văn Nhã của đội Đồng Nai.