Trang chủ FIFA gặp sự cố vì nhu cầu vé xem World Cup tăng chóng mặt

Mặc dù các trận đấu ở World Cup 2026 vẫn chưa được xác định cụ thể, bởi lễ bốc thăm chia bảng sẽ chỉ diễn ra vào ngày 5/12 tại Washington D.C. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu mở bán vé, trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vẫn ghi nhận lượng đăng ký kỷ lục từ 1,5 triệu người đến từ 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Trang chủ FIFA gặp sự cố trong đợt bán vé đầu tiên cho World Cup 2026 (Ảnh: BottomzSpotter).

Phần lớn lượt đăng ký đến từ các nước như Mexico; Canada, Argentina, Colombia, Brazil, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Đức. Dù thời hạn đăng ký kéo dài đến ngày 19/9 nhưng số lượng cổ động viên đăng ký mua vé xem World Cup 2026 ở ngày đầu tiên vẫn quá lớn dẫn đến trục trặc kỹ thuật.

Theo tờ The New York Times, một số người hâm mộ đặt mua vé đã gặp những sự cố như đồng hồ đếm ngược không hiện ra, hay thông báo "Bad Request" (yêu cầu không hợp lệ).

Giám đốc điều hành của FIFA World Cup 26, Heimo Schirgi cho biết: "Số lượng lớn người đăng ký vé là minh chứng cho sự chờ đón của người hâm mộ toàn cầu đối với FIFA World Cup 26 và sự kiện này sẽ trở thành bước ngoặt trong lịch sử bóng đá thế giới”.

Theo FIFA, vẫn còn một đợt bốc thăm tương tự cho tất cả người hâm mộ, sau đó tới giai đoạn hậu bốc thăm khi lịch thi đấu cụ thể được xác định. Tới đầu năm 2026, người hâm mộ mới có cơ hội mua vé theo hình thức "ai đến trước được phục vụ trước", giống cách bán vé các sự kiện thể thao Mỹ.

Giá vé để xem World Cup 2026 được FIFA công bố với mức giá khởi điểm dao động từ 60 USD cho đến 6.730 USD (hơn 1,5 triệu đồng - hơn 177 triệu đồng) tùy vào từng hạng vé và tính hấp dẫn của trận đấu.

Số lượng người quan tâm mua vé cho thấy sức hút của World Cup ngày càng lớn (Ảnh: Getty).

Bên cạnh đó, FIFA còn thử nghiệm bán "quyền mua vé" dưới dạng token kỹ thuật số trên nền tảng FIFA Collect. Khoảng 70.000 vé đã được dành riêng cho những người sở hữu token này, mặc dù họ vẫn phải trả toàn bộ giá vé khi thanh toán.

Theo FIFA, cách làm này nhằm mục đích thăm dò nhu cầu thị trường và tạo ra cơ sở định giá minh bạch hơn cho các đợt bán vé trong tương lai.

Với việc World Cup 2026 lần đầu tiên mở rộng lên 48 đội và trải dài trên ba quốc gia, nhu cầu mua vé đang ở mức khổng lồ. Theo thống kê, đã có tới 8,5 triệu người đăng ký quan tâm. Con số ấn tượng này báo hiệu nguy cơ "cháy vé" sẽ kéo dài cho đến khi bóng lăn vào tháng 6/2026.