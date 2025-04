Trần Đình Mạnh chia sẻ về khoảnh khắc làm nên lịch sử cho cầu lông Việt Nam

Hành trình giành chức vô địch tại giải cầu lông quốc tế International Challenge 2025 diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua tại Hà Nội của cặp đôi Trần Đình Mạnh và Nguyễn Đình Hoàng được xem là "ngoài sức tưởng tượng" của ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cũng như giới hâm mộ.

Nói là ngoài sức tưởng tượng là bởi, Đình Mạnh và Đình Hoàng là cặp đôi không được đánh giá cao tại giải đấu này, phải thi đấu từ vòng loại để giành quyền vào vòng chung kết.

Thế nhưng từ một cặp đôi chỉ được xem là "lót đường", hai tay vợt này liên tiếp gây sốc khi đánh bại nhiều đối thủ mạnh để giành quyền vào chơi trận chung kết với cặp đôi hạt giống số 4 của Nhật Bản là Kazuki Shibata - Naoki Yamada (hạng 80 thế giới, trong khi Đình Mạnh - Đình Hoàng xếp hạng 139 thế giới).

Đình Hoàng - Đình Mạnh (bên phải) xuất sắc giành chức vô địch giải Vietnam International Challenge 2025 (Ảnh: NVCC).

Ở trận chung kết, hai tay vợt của Việt Nam đã trải qua 3 set đấu nghẹt thở, giành giật từng điểm số trước khi giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Chức vô địch Vietnam International Challenge 2025 của cặp đôi này không chỉ là thành tựu cá nhân đối với Hoàng - Mạnh, mà còn là mốc son của cầu lông Việt Nam khi lần đầu tiên giành ngôi vương ở nội dung đôi nam.

Trước đó, cầu lông Việt Nam chỉ có một lần duy nhất vô địch nội dung đánh đôi nhưng ở nội dung hỗn hợp do cặp đôi Đỗ Tuấn Đức và Phạm Như Thảo tại giải Vietnam International Challenge 2018. Chia sẻ với phóng viên Dân trí sau giải đấu, tay vợt Trần Đình Mạnh cho biết đối với anh lúc này mọi chuyện "cứ như một giấc mơ".

"Sau khi giành chiến thắng ở trận chung kết, tôi và Đình Hoàng chỉ biết ôm nhau trong sung sướng. Cảm giác hạnh phúc vỡ òa, vì không thể tin được là mình có thể chiến thắng ở một giải đấu quốc tế lớn và có rất nhiều tay vợt xuất sắc của thế giới tham dự như giải đấu vừa qua.

Ban đầu chúng tôi phải đánh ở vòng loại để giành quyền vào vòng chung kết. Các đối thủ chúng tôi gặp đều rất mạnh, nhưng những chiến thắng làm chúng tôi trở nên tự tin và nỗ lực bằng hết sức mình để giành chức vô địch", Trần Đình Mạnh mở đầu trong buổi trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Thành công là do nỗ lực, không trông chờ vào may mắn

Ban đầu bạn và Đình Hoàng có đặt mục tiêu sẽ đứng lên bục cao nhất ở giải đấu này hay không? Liệu thành công này nhờ vào năng lực là chính hay còn có cả may mắn?

- Tôi với Đình Hoàng ngay từ đầu giải đã cùng nhau đặt mục tiêu sẽ chiến đấu hết mình để có thể đứng trên bục cao nhất, cầm Huy chương vàng trong tay. Để nói là chiến thắng có do này do kia hay không, thì tôi nghĩ rằng thành công không đến từ may mắn, mà là kết quả của sự cố gắng và kiên trì.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi với Hoàng đã giúp cả hai vượt qua thử thách và đạt được mục tiêu. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều trận đấu, từ vòng loại cho đến vòng chung kết và đối thủ nào cũng mạnh, nên nếu chỉ trông chờ vào may mắn thì không thể thành công. Tôi luôn quan niệm rằng hãy tin vào khả năng của bản thân, vì mỗi bước đi đều dẫn đến thành công lớn lao.

Bạn đánh giá giải đấu vừa qua có độ khó như thế nào, bởi trong lịch sử thì cầu lông Việt Nam chưa một lần giành chức vô địch nội dung đôi nam?

- Bản thân việc cầu lông Việt Nam chưa từng vô địch nội dung đôi nam ở International Challenge đã nói lên tất cả. Nó thực sự là một giải đấu rất khó nhằn, khi quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu thế giới tham dự.

Có những đôi đang nằm trong top 60, 70 thế giới là rất khủng khiếp. Đáng chú ý giải đấu có cả tay vợt người Đài Loan (Trung Quốc), Lu Ching Yao từng nằm trong top 10 thế giới. Điều đáng mừng là chiến thắng ở giải đấu vừa qua giúp cặp đôi chúng tôi thăng 22 hạng trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới, từ 139 lên 117.

Đâu là trận đấu mà bạn cảm thấy khó khăn nhất trong hành trình giành chức vô địch?

- Trận đấu nào với chúng tôi cũng khó khăn cả, kể cả thi đấu ở vòng loại. Nhưng kịch tính nhất vẫn là trận chung kết. Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn mới có mặt ở trận chung kết, chức vô địch đã ở rất gần nên chúng tôi càng phải quyết tâm để mang vinh quang về cho cầu lông Việt Nam.

Chúng tôi thắng ở set đấu đầu tiên nhưng rồi để đối thủ gỡ hòa ở set thứ hai. Ở set đấu quyết định chúng tôi dặn nhau không được mất tập trung, bình tĩnh xử lý từng đường cầu để chắt chiu giành từng điểm số.

Sự quyết tâm giúp chúng tôi dẫn cách biệt đối thủ khá xa, có lúc lên tới 9 điểm và cuối cùng đã giành được chiến thắng như mong đợi. Cảm xúc sau chiến thắng thật khó tả.

Ước mơ khẳng định vị thế cầu lông Việt Nam trên bản đồ thế giới

Bạn và người đồng đội Đình Hoàng đã từng đánh đôi với nhau nhiều chưa, đã từng cùng nhau giành được những chức vô địch nào đáng nhớ?

- Tôi với Hoàng đã đánh đôi với nhau đến nay đã là 12 năm tròn, từ khi chúng tôi mới 10 tuổi. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều giải đấu nên rất hiểu nhau để phối hợp ăn ý.

Năm 2022, chúng tôi từng cùng nhau giành chức vô địch giải cây vợt xuất sắc quốc gia. Dù vậy thành tích của chúng tôi ở giải quốc gia vẫn đang còn khiêm tốn và chúng tôi biết mình còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Nói về Đình Hoàng, tôi rất yêu quý và đánh giá cao sự nỗ lực của cậu ấy. Cậu ấy là tay vợt có khả năng tấn công tốt, với những cú đập rất rát và rất mạnh khiến mọi đối thủ đều phải e ngại.

Còn nhận xét về bản thân mình, tôi nghĩ sở trường của tôi là khả năng bắt lưới, di chuyển linh hoạt. Sự ăn ý trong khâu phối hợp là bí quyết để giúp chúng tôi giành chiến thắng.

Khoảnh khắc Đình Mạnh (phải) và Đình Hoàng (trái) ăn mừng chức vô địch giải cầu lông quốc tế Vietnam International Challenge 2025 (Ảnh: NVCC).

Cá nhân bạn đã từng giành được những huy chương nào đáng nhớ trong sự nghiệp?

- Bộ sưu tập huy chương của tôi cũng kha khá, nhưng mà dấu ấn đặc biệt là tấm Huy chương vàng đôi nam nữ và huy chương bạc đôi nam tại giải International Series ở Bắc Giang năm 2024 vừa qua. Cùng một lúc lọt vào hai trận chung kết là thành tích lớn với tôi, là thành quả cho quá trình nỗ lực tập luyện không biết mệt mỏi của mình.

Bạn có thần tượng ai trong giới cầu lông?

- Trong giới cầu lông thì tôi ngưỡng mộ nhất là cặp đôi Hồng Nam - Tuấn Minh. Còn nói về cá nhân thì không thể không nhắc tới tay vợt Tiến Minh - tượng đài của cầu lông Việt Nam lúc này.

Một tay vợt nữ tôi cũng rất yêu mến là chị Thùy Linh. Các anh chị đều rất xuất sắc và là những tấm gương để chúng tôi học tập.

Bạn đã có lần nào so tài với Thùy Linh hay chưa, liệu có dễ dàng để giành chiến thắng dù đối thủ là nữ?

- Tôi và chị Thùy Linh đều đang tập luyện ở đội tuyển quốc gia. Rất may mắn là tôi từng đánh bại chị ấy. Chị ấy thực sự rất giỏi, xứng đáng là tay vợt nữ số một Việt Nam.

- Có nhiều người cho rằng cầu lông Việt Nam vẫn chỉ loanh quanh trong nước chứ chưa đủ khả năng vươn tầm quốc tế, bạn nghĩ sao về quan điểm này.

- Chị Nguyễn Thùy Linh chính là người đang khẳng định vị thế của cầu lông Việt Nam trên trường quốc tế. Tôi nghĩ nếu được đầu tư tốt, cầu lông Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển.

Một tin vui là tôi với Đình Hoàng, chị Thùy Linh cùng nhiều vận động viên của đội tuyển quốc gia chuẩn bị dự giải vô địch cầu lông châu Á 2025 khởi tranh từ ngày 8/4 tới đây. Đây tiếp tục là những thử thách khó khăn nhưng cũng đầy thú vị. Chúng tôi kỳ vọng sẽ lập được thêm chiến tích để khẳng định vị thế của cầu lông Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Dù còn nhiều thách thức, nhưng với tiềm năng phát triển và sự nỗ lực không ngừng, tôi tin rằng cầu lông Việt Nam có thể đạt được những thành công lớn hơn trong tương lai. Việc đầu tư đúng hướng, phát triển tài năng trẻ và xây dựng một hệ thống chuyên nghiệp là những yếu tố then chốt để cầu lông Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Xin cảm ơn bạn về cuộc trao đổi!