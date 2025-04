Trận đấu pickleball lâu nhất thế giới được ghi nhận tại Mỹ

Kỷ lục trước đó được ghi nhận kéo dài 34 tiếng 5 phút do một nhóm VĐV tại Anh hoàn thành tại sự kiện do Central London Alliance tổ chức ngày 24/9/2024. Tuy nhiên kỷ lục này đã bị The Pickle Breakers, nhóm 4 VĐV gồm Chong Kim, Jaret Petras, Laura Maala và Geneva Olson phá vỡ hôm 13/4.

Bốn thành viên của The Pickle Breakers ăn mừng sau khi hoàn thành thử thách thi đấu pickleball kéo dài 36 giờ (Ảnh: Taylor's Gift Foundation).

Thử thách được thực hiện tại một sân đấu ở Carrollton (Texas, Mỹ), The Pickle Breakers bắt đầu trận đấu từ 6h ngày 12/4 đến 21h ngày 13/4 với nội dung đôi nam nữ. Sau mỗi giờ chơi liên tục, các VĐV sẽ được nghỉ giải lao 5 phút sau đó sẽ quay lại để tiếp tục thi đấu. Thời gian nghỉ có thể được cộng dồn phụ thuộc vào thời gian thi đấu trên sân.

Sau 36 tiếng thi đấu, không tính thời gian nghỉ, The Pickle Breakers xuất sắc hoàn thành thử thách và được Kỷ lục Guinness ghi nhận là trận đấu pickleball diễn ra lâu nhất thế giới.

Nỗ lực của The Pickle Breakers đã quyên góp được hơn 18.000 USD (hơn 466 triệu đồng) cho Taylor's Gift Foundation, một tổ chức từ thiện hỗ trợ hiến tặng nội tạng và cung cấp viện trợ cho các gia đình có người thân hiến tạng. "Quả thực là một đêm dài với tất cả mọi người", chồng của Geneva Olson, Mark Olson chia sẻ.

Geneva Olson vui mừng khi hoàn thành thử thách chơi pickleball trong 36 tiếng (Ảnh: Taylor's Gift Foundation).

"Chúng tôi có 4 người con gái và vợ tôi quyết định tham gia thử thách này không chỉ để gây quỹ từ thiện. Cô ấy là kiểu người có thể làm bất cứ điều gì và chúng tôi muốn chứng minh cho các con tôi rằng không việc gì là không thể hoàn thành, chỉ cần có niềm tin và quyết tâm thực hiện nó", Mark Olson nói.

Kỷ lục được The Pickle Breakers lập nên nhanh chóng được lan truyền trong các hội nhóm người chơi pickleball. Nhiều người dành lời chúc mừng cũng như ngợi khen những nỗ lực của nhóm VĐV người Mỹ và hy vọng sẽ còn có nhiều hơn nữa những hành động đẹp đến từ các kỷ lục trong pickleball sau này.