TPHCM mừng công huấn luyện viên, vận động viên trở về từ SEA Games 31

Ngày 30/5, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM đã ký tờ trình gửi UBND TPHCM về việc tổ chức họp mặt mừng công HLV, VĐV TPHCM đạt thành tích tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Sự kiện được tổ chức nhằm ghi nhận những đóng góp của HLV, VĐV TPHCM tham gia thi đấu tại SEA Games lần này, chương trình dự kiến được tổ chức vào chiều 3/6.

Các cổ động viên tại TPHCM ăn mừng sau khi đội U23 Việt Nam bảo vệ thành công huy chương vàng bóng đá nam tại SEA Games 31 (Ảnh: Hoàng Giám).

Trong chương trình mừng công, đoàn HLV, VĐV TPHCM sẽ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, quận 1). Ban tổ chức sẽ chiếu phóng sự báo cáo quá trình tham gia và đạt huy chương của các HLV, VĐV TPHCM trong thời gian diễn ra SEA Games 31.

Sở VH&TT đề xuất Bộ Tư lệnh, Công an TPHCM tăng cường công tác an ninh, đảm bảo an toàn cho khu vực diễn ra chương trình. Các đơn vị cũng chuẩn bị tiêu binh, quân nhạc, phục vụ lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau kỳ SEA Games 31 được tổ chức thành công vừa qua, Đoàn Thể thao Việt Nam đã nhận tổng cộng 446 huy chương, dẫn đầu bảng tổng sắp. Trong đó, đoàn đã đoạt 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc và 116 huy chương đồng. Thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ từ đoàn HLV, VĐV TPHCM.

Ngay sau khi SEA Games 31 khép lại, 305 cá nhân là các VĐV có thành tích thi đấu xuất sắc, giành huy chương vàng tại SEA Games 31 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.