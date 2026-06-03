Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam từ chức

Trong lá đơn gửi đến Ban chấp hành (BCH) Liên đoàn Cờ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam và Văn phòng liên đoàn vào ngày 3/6, ông Nguyễn Minh Thắng xin nghỉ vì lý do sức khỏe.

Trước khi làm đơn xin nghỉ, ông Nguyễn Minh Thắng là Phó Chủ tịch thường trực, kiêm TTK Liên đoàn Cờ Việt Nam. Ngoài ra, ông Thắng còn là Trưởng ban chuyên môn của liên đoàn.

TTK Liên đoàn Cờ Việt Nam, ông Nguyễn Minh Thắng (trái), từ chức ngày 3/6 (Ảnh: Liên đoàn Cờ Việt Nam).

Cũng trong lá đơn được gửi đi ngày 3/6, ông Thắng cho biết ông sẽ sớm bàn giao các công việc hiện tại cho các bên có trách nhiệm ở Liên đoàn Cờ Việt Nam.

Thời gian gần đây đã xảy ra những ồn ào về quy trình tuyển chọn tuyển thủ cho đội tuyển cờ vua, dự giải Olympiad 2026. Một số vận động viên (VĐV) lên tiếng về quy trình tuyển chọn có nhiều bất cập. Mới nhất, việc thông báo đăng ký thi đấu cho đội tuyển được các VĐV phản ánh là thực hiện trên nhóm “chat”, vào những ngày cuối tuần.

Điều này khiến cho không ít VĐV không kịp nắm thông tin và không kịp đăng ký. Kết quả, hai VĐV mạnh gồm Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh không có tên trong danh sách đội tuyển, vì đăng ký muộn giờ.

Không lâu sau đó, một trong những kỳ thủ hàng đầu của cờ vua Việt Nam nhiều năm qua là Nguyễn Ngọc Trường Sơn tuyên bố dừng thi đấu cho đội tuyển quốc gia, sau khoảng 20 năm gắn bó.

Sự việc càng khiến cho dư luận xôn xao về công tác điều hành cũng như công tác tuyển chọn VĐV ở đội tuyển.

Song song đó, cuối tháng 5, Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) gửi văn bản đề nghị Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp xác minh những vấn đề tài chính. Văn bản này của FIDE cũng nêu đích danh cái tên mà họ đặt trong diện nghi ngờ.