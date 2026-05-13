Hai nữ kỳ thủ hàng đầu Việt Nam lỡ giải thế giới vì không đọc tin nhắn

“Chúng tôi cảm thấy sốc và lấy làm khó hiểu trước cách tuyển chọn của lãnh đạo Liên đoàn cờ vua Việt Nam (VCF). Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến các VĐV như chúng tôi không kịp xoay xở”, kỳ thủ Lương Phương Hạnh trao đổi với phóng viên Dân trí vào chiều ngày 13/5 sau khi cô cùng người đồng đội ở đội tuyển Cần Thơ là Phạm Lê Thảo Nguyên bị gạch tên khỏi đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự giải Olympiad cờ vua 2026 sẽ diễn ra tại Uzbekistan vào tháng 9 năm nay.

Bị gạch tên vì trễ hạn đăng ký 3 tiếng trên Zalo

Theo kỳ thủ Lương Phương Hạnh, Olympiad cờ vua 2026 là đại hội lớn nhất hành tinh của bộ môn cờ vua thi đấu theo thể thức đồng đội và hai năm mới diễn ra một lần. Đây là giải đấu quy tụ những kỳ thủ hàng đầu của các quốc gia và cũng là sân chơi mà bất kỳ VĐV nào trên thế giới cũng muốn được tham gia.

Tuy nhiên hôm 10/5, VCF đã công bố nhân sự đội tuyển Việt Nam dự Olympiad cờ vua 2026 gồm 5 kỳ thủ nam (Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy, Đặng Hoàng Sơn, Phạm Trần Gia Phúc, Dương Vũ Anh) và 5 kỳ thủ nữ (Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Hồng Anh và Nguyễn Bình Vy).

Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh tại giải vô địch cơ vua quốc gia (Ảnh: NVCC).

Điểm đáng chú ý, trong đội hình dự Olympiad, cờ Vua Việt Nam không có sự góp mặt của 3 kỳ thủ hàng đầu Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh ở đội nam và Phạm Lê Thảo Nguyên, Lương Phương Hạnh ở đội nữ. Đặc biệt, trường hợp của Thảo Nguyên và Phương Hạnh bị VCF gạch tên do đăng ký muộn chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ so với thời hạn mà VCF đưa ra trên nhóm Zalo đã khiến cả hai VĐV này cảm thấy bất ngờ.

“Gần 16h ngày thứ bảy vừa rồi (9/5), Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VCF Nguyễn Minh Thắng thông báo qua Zalo về việc cử hai đội tuyển nam và nữ đại diện cho Việt Nam thi đấu ở Olympiad 2026 nhưng các VĐV phải tự túc mua vé máy bay và kinh phí phát sinh do chủ nhà chỉ đài thọ tiền ăn ở trong quá trình thi đấu.

Ông Thắng gửi điều lệ qua Zalo và cũng nhắn luôn thời hạn đăng ký là hết ngày 10/5. Sau đó bà Huỳnh Hoa Minh Nhật, Phó Tổng thư ký VCF kiêm lãnh đạo đội cờ vua Hà Nội thông báo các VĐV phải đăng ký qua HLV đơn vị chủ quản chứ không được phép tự đăng ký

Tối ngày 10/5, khi chúng tôi thông qua HLV đăng ký tham gia thì lãnh đạo VCF từ chối với lý do đã khoá sổ đăng ký vào lúc 17h cùng ngày. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ trong vòng 26 tiếng khiến chúng tôi không thể xoay xở kịp". VĐV Lương Phương Hạnh cho biết.

Theo VĐV Lương Phương Hạnh và Phạm Lê Thảo Nguyên, do ban tổ chức giải Olympiad cờ vua 2026 chỉ đài thọ chi phí ăn ở cho các VĐV trong những ngày thi đấu, còn các VĐV phải tự túc vé máy bay cũng như các chi phí phát sinh nên việc VCF ra thông báo đăng ký vào chiều 9/5 và khoá sổ ngay sau đó một ngày là quá nhanh để có thể ra quyết định tham dự hay không.

“Kể từ khi VCF đưa ra thông báo, chúng tôi chỉ có chưa đầy 26 tiếng để xoay sở kinh phí đi lại. nhất là khi chi phí để bay sang Uzbekistan không hề rẻ. Khi chúng tôi tìm được nhà tài trợ thì lại bị từ chối vì trễ hạn có vài tiếng đồng hồ. Thông báo được đưa ra trong hai ngày nghỉ cuối tuần, lại thông qua mạng xã hội Zalo, chúng tôi rơi vào tình huống rất bị động”, VĐV Phương Hạnh nhấn mạnh.

Cũng như VĐV Phương Hạnh, kiện tướng cờ vua quốc tế Phạm Lê Thảo Nguyên lại đặt những câu hỏi về cách tuyển chọn VĐV đại diện cho Việt Nam tham dự Olympiad của VCF.

“Tại sao một đại hội quan trọng như Olympiad lại không nằm trong ngân sách chi trả của Liên đoàn? Nếu phải tự túc, tại sao không có thông báo sớm cũng như một khoảng thời gian nhất định để các VĐV kịp chuẩn bị?

Việc tuyển chọn VĐV đi đại hội thế giới bằng một group chat ở Zalo, ra hạn định chỉ trong một ngày vào đúng hai ngày nghỉ cuối tuần mà không có thông báo thăm dò trước đó có đúng quy trình? VĐV và HLV có nghĩa vụ phải trực điện thoại 24/7 vào ngày nghỉ để xử lý các chỉ đạo tức thời hay không? Nếu không theo kịp tin tức trong vài tiếng đồng hồ ngày Chủ Nhật thì bị coi là lỗi của họ để gạch tên?”, VĐV Thảo Nguyên bức xúc bày tỏ.

Cũng theo VĐV Thảo Nguyên, việc VCF muốn tạo cơ hội cho các kỳ thủ trẻ là một hướng đi bình thường và tốt cho tương lai.

“Tuy nhiên, việc tôi và chị Phương Hạnh bị gạch tên do "trễ 3 tiếng" cho một thời hạn từ trên trời rơi xuống là điều châm biếm nhất trong suốt 20 năm khoác áo đội tuyển cờ vua của tôi.

Hy vọng rằng sau câu chuyện này, việc tuyển chọn VĐV tham dự các giải đấu quốc tế sẽ được thực hiện minh bạch, chuyên nghiệp và tôn trọng sức lao động của kỳ thủ hơn”, VĐV Thảo Nguyên khẳng định.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm lên tiếng lý do không dự Olympiad 2026

Ngày 10/5, chia sẻ trên trang cá nhân, kiện tướng Lê Quang Liêm cũng đã thông tin về việc anh không có tên trong đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad 2026. Theo kỳ thủ này, anh đã đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế trong suốt 25 năm qua, trong đó có 9 kỳ Olympiad và 9 kỳ World Cup và cũng rất sẵn sàng nếu được tham dự Olympiad cờ vua vào tháng 9 năm nay.

“Từ năm 2013 đến nay, dù sinh sống và làm việc tại Mỹ, tôi vẫn luôn ưu tiên sắp xếp thời gian cho các giải đấu quan trọng cùng đội tuyển, gần đây nhất là Asiad 19 (2023), Olympiad 2024 và World Cup 2025.

Vào tháng 3 năm nay, trong quá trình trao đổi qua email với lãnh đạo VCF, tôi đã khẳng định sẽ thu xếp thời gian để thi đấu ở Olympiad 2026 nếu VCF tập hợp được đội hình mạnh nhất, bao gồm những đồng đội như Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh.

Ở một giải đấu đồng đội như Olympiad, tôi cho rằng khả năng cạnh tranh phụ thuộc vào sức mạnh tổng thể của cả đội. Tôi nhận được trả lời gần đây từ VCF rằng việc tập hợp đội hình như vậy là không khả thi.

Việc tôi tham dự hay không tham dự Olympiad là quyết định thuộc về VCF. Theo tôi hiểu, trong trường hợp không thể tập hợp đầy đủ các kỳ thủ hàng đầu, VCF vẫn hoàn toàn có thể cân nhắc cử các kỳ thủ trẻ tham dự để cọ xát và tích lũy kinh nghiệm quốc tế. Dù với phương án nào, tôi cũng tôn trọng quyết định của họ”, kỳ thủ Lê Quang Liêm bày tỏ.

Đáng chú ý, nói về những chia sẻ của VĐV Phạm Lê Thảo Nguyên khi bị gạch tên khỏi đội tuyển cờ vua Việt Nam, kỳ thủ Lê Quang Liêm cũng cho biết: “Là một kỳ thủ chuyên nghiệp, Liêm luôn đồng cảm rằng điều quan trọng nhất với VĐV nên là được tập trung tối đa cho chuyên môn, thay vì những áp lực liên quan tới thủ tục hay kinh phí thi đấu.

Những vấn đề chị Nguyên đặt ra về quy trình tuyển chọn, thời gian thông báo và công tác chuẩn bị cũng là những điều đáng để mọi người cùng suy ngẫm. Hy vọng cờ vua Việt Nam trong tương lai sẽ ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch và tạo điều kiện tốt hơn cho các VĐV yên tâm cống hiến cho màu cờ sắc áo”.

Kỳ thủ Lương Phương Hạnh từng lập chiến tích cho cờ vua Việt Nam tại giải cờ vua danh giá Cappelle-la-Grande Open diễn ra tại Pháp hồi tháng 3-2026 (Ảnh: VCF).

Cũng trong ngày 13/5, phóng viên Dân trí đã liên hệ với ông Nguyễn Minh Thắng để hiểu rõ hơn sự việc, tuy nhiên ông Thắng không mở máy điện thoại. phóng viên Dân trí cũng đã liên hệ với ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao thì ông khẳng định đã nắm được sự việc và đang đề nghị VCF làm báo cáo và sẽ gửi đến các cơ quan báo chí sau.

Đáng chú ý, sau khi truyền thông đồng loạt thông tin về vụ việc, bà Huỳnh Hoa Minh Nhật đã nhắn trên nhóm Zalo về việc đơn vị Hà Nội cũng như đơn vị TPHCM sẵn sàng gạch tên mỗi đơn vị một VĐV để tạo điều kiện cho VĐV Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh tham dự Olympiad 2026.

"Nếu Thảo Nguyên và Phương Hạnh vẫn mong muốn tham gia Olympiad thì đơn vị Hà Nội sẵn sàng rút Nguyễn Bình Vy và đơn vị TPHCM sẽ rút Nguyễn Hồng Anh để có thể có đội hình mạnh nhất tham dự. Tuy nhiên đề nghị HLV Võ Minh Hoàng, đơn vị chủ quản của Cần Thơ và Thảo Nguyên, Phương Hạnh xác nhận tham gia tránh ảnh hưởng đến cả đội", bà Minh Nhật nhắn trong nhóm Zalo.

"Tuy nhiên đến thời điểm này, chúng tôi mong rằng VCF sẽ công khai thừa nhận quy trình ban đầu còn thiếu sót và công bố lại quy trình tuyển chọn đội hình Olympiad (cả nam và nữ) mới, với thời gian, tiêu chí rõ ràng, đầy đủ và hợp lý. Khi đó chúng tôi sẽ cân nhắc tham gia bởi vì chúng tôi không muốn mọi người nghĩ chúng tôi ra yêu sách với VCF khi bị gạch tên trước đó", VĐV Lương Phương Hạnh khẳng định.