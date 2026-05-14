Cục TDTT yêu cầu báo cáo việc kỳ thủ Việt Nam bị gạch tên dự giải thế giới

"Sau khi nắm được thông tin phản ánh từ báo chí, Cục Thể dục Thể thao (TDTT) Việt Nam đã đề nghị Liên đoàn Cờ Việt Nam (VCF) có báo cáo cụ thể.

Cục TDTT cũng yêu cầu rà soát quá trình tuyển chọn vận động viên (VĐV) theo đúng tiêu chí chuyên môn, đúng quy trình, bảo đảm lựa chọn lực lượng tốt nhất tham dự giải đấu", thông báo của Cục TDTT gửi các cơ quan báo chí sau phản ánh của Dân trí về việc hai kỳ thủ hàng đầu Việt Nam là Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh bị VCF gạch tên khỏi đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad cờ vua 2026 diễn ra tại Uzbekistan vào tháng 9 năm nay.

VĐV Lương Phương Hạnh là một trong hai kỳ thủ hàng đầu Việt Nam bị VCF gạch tên khỏi đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad 2026 do trễ hạn đăng ký (Ảnh: VCF).

Như Dân trí đã phản ánh, dù đang là hai kỳ thủ hàng đầu của Việt Nam ở môn cờ vua, nhưng VĐV Phạm Lê Thảo Nguyên và VĐV Lương Phương Hạnh đã bị VCF gạch tên khỏi đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad cờ vua 2026 với lý do quá hạn đăng ký.

Điều đáng nói là thông báo của VCF gửi cho các HLV và VĐV về việc đăng ký dự Olympiad 2026 được nhắn trong nhóm zalo vào ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, ngày 9/5), nhưng đến 17h ngày 10/5 thì VCF đã khoá sổ đăng ký.

Vì giải đấu yêu cầu các VĐV phải tự túc kinh phí đi lại cũng như thời hạn đăng ký quá gấp gáp, hai VĐV Thảo Nguyên và Phương Hạnh đã không kịp xoay sở dẫn tới đến tối ngày 10/5 mới gửi đề nghị và bị VCF từ chối với lý do đã quá thời hạn đăng ký khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Ngay sau đó VCF đã công bố nhân sự đội tuyển Việt Nam dự Olympiad cờ vua 2026 gồm 5 kỳ thủ nam (Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy, Đặng Hoàng Sơn, Phạm Trần Gia Phúc, Dương Vũ Anh) và 5 kỳ thủ nữ (Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Hồng Anh và Nguyễn Bình Vy).

Điều này đồng nghĩa cờ Vua Việt Nam không có sự góp mặt của 3 kỳ thủ hàng đầu Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh ở đội nam và Phạm Lê Thảo Nguyên, Lương Phương Hạnh ở đội nữ.

Những quyết định vội vàng của VCF đã vấp phải sự phản đối từ các VĐV cũng như giới chuyên môn, khi nhiều người cho rằng cách tuyển chọn VĐV dự Olympiad 2026 của VCF chưa được minh bạch, rõ ràng và đang bỏ quên những tài năng của cờ vua Việt Nam khi cử VĐV tham dự đại hội cờ vua lớn nhất hành tinh.

Đáng chú ý, đến chiều ngày 13/5, VCF đã ra thông cáo báo chí về giải Olympiad cờ vua 2026 gửi đến truyền thông. Điều kỳ lạ là thông cáo báo chí gửi truyền thông không có ghi rõ ngày tháng năm ra thông cáo - một quy định tối thiểu trong việc ban hành văn bản - nhưng vẫn được chủ tịch VCF là ông Phạm Ngọc Tiền ký và đóng dấu.

Thông cáo báo chí không ghi rõ ngày tháng của VCF gửi truyền thông về việc thành lập đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad 2026 (Nguồn: VCF).

"VCF bước đầu tiến hành đăng ký sơ bộ danh sách tham dự Olympiad 2026 gồm đôi nam là Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy, Đặng Hoàng Sơn, Phạm Trần Gia Phúc, Dương Vũ Anh); đội nữ là Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Hồng Anh và Nguyễn Bình Vy.

Bùi Vinh là HLV đội tuyển nam và Lâm Minh Châu là HLV đội tuyển nữ. Đây là bước đầu thăm dò tới các VĐV, HLV. VCF tiếp tục gửi văn bản đến các đơn vị có các VĐV, HLV tham dự để lấy ý kiến. Sau khi VCF nhận được phản hồi từ các đơn vị, VCF sẽ gửi văn bản đề xuất danh sách đội tuyển báo cáo lãnh đạo Cục TDTT xem xét quyết định", thông cáo của VCF nêu rõ.

Cũng vào tối 13/5, Cục TDTT đã thông tin thêm về sự việc, khi khẳng định việc lập nhóm zalo của VCF là một cách lấy ý kiến của cá nhân VĐV.

"Sau đó, các bộ phận chuyên môn thuộc VCF sẽ rà soát danh sách đội tuyển và báo cáo lên Cục. Cục sẽ có văn bản lấy ý kiến các đơn vị chủ quản VĐV. Sau khi có kết quả từ các đơn vị, Cục TDTT Việt Nam sẽ xem xét, ra quyết định thành lập đội tuyển.

Như vậy, việc lập nhóm Zalo nói trên là hoạt động ở bước đầu tiên thuộc quá trình rà soát nhân sự của VCF, không phải quyết định tuyển chọn chính thức của Cục TDTT Việt Nam", thông báo của Cục TDTT nêu rõ.

Đáng chú ý, Cục TDTT Việt Nam cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, đơn vị chưa nhận được báo cáo chính thức từ VCF về danh sách đội tuyển tham dự Olympiad 2026.

Động thái từ Cục TDTT Việt Nam được xem là nhằm làm rõ trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước và VCF, đồng thời khẳng định việc thành lập đội tuyển quốc gia vẫn đang trong quá trình xem xét, chưa có quyết định cuối cùng.