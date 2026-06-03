Thần đồng cờ vua Việt Nam bất bại, áp sát danh hiệu Đại kiện tướng

Trước khi bước vào vòng 5, Phạm Trần Gia Phúc được dự báo sẽ đối mặt với thách thức cực lớn trước Đại kiện tướng Pranav Anand. Đại diện của Ấn Độ sở hữu hệ số Elo cờ tiêu chuẩn lên tới 2593, vượt trội hơn hẳn so với mức 2450 của kỳ thủ 17 tuổi phía Việt Nam. Tuy nhiên, bằng sự điềm tĩnh cùng chiến thuật hợp lý, Gia Phúc đã hóa giải thành công áp lực từ đối thủ để mang về trận hòa chiến lược.

Kết quả này không chỉ giúp Gia Phúc giữ vững mạch bất bại sau 5 vòng đấu mà còn mở ra cơ hội lớn để anh chinh phục chuẩn Đại kiện tướng (GM norm) cuối cùng trong sự nghiệp.

Phạm Trần Gia Phúc đang có phong độ ấn tượng tại giải vô địch cờ vua cá nhân châu Á 2026 (Ảnh: Asian Individual Chess Championship 2026).

Đây là cột mốc quyết định để kỳ thủ Việt Nam chính thức được FIDE phong danh hiệu cao quý nhất làng cờ. Theo quy định của Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE), để đạt được mục tiêu này, Gia Phúc cần hoàn thành điều kiện đối đầu với ít nhất 3 Đại kiện tướng trong một giải đấu và duy trì hiệu suất thi đấu trên 2.600.

Việc góp mặt trong nhóm dẫn đầu hiện tại giúp anh gần như nắm chắc các điều kiện cần thiết trong những vòng đấu tới.

Cũng tại đấu trường châu lục, các kỳ thủ khác của Việt Nam đang nỗ lực bám đuổi quyết liệt. Kỳ thủ 15 tuổi Đầu Khương Duy tiếp tục duy trì phong độ ổn định với mạch bất bại, hiện có được 3 điểm sau 1 thắng và 4 hòa.

Trong khi đó, Đinh Nho Kiệt đã có ngày thi đấu khởi sắc để nâng tổng điểm lên 2,5. Ở bảng nữ, hai đại diện là Lương Phương Hạnh và Nguyễn Thanh Thủy Tiên hiện cùng sở hữu 2 điểm sau nửa chặng đường của giải đấu.

Với sự thể hiện đầy quyết tâm, đoàn cờ vua Việt Nam đang kỳ vọng sẽ tạo nên những bất ngờ lớn trong giai đoạn quyết định sắp tới. Người hâm mộ nước nhà đang đặt kỳ vọng lớn vào những "hạt giống" tiềm năng như Phạm Trần Gia Phúc hay Đầu Khương Duy, những người đang nắm giữ cơ hội lớn để làm nên lịch sử cho cờ vua Việt Nam tại đấu trường quốc tế.