Tiến Linh mờ nhạt, CLB Công an TPHCM hòa SHB Đà Nẵng

Dù phải làm khách trên sân của CLB Công an TPHCM, nhưng CLB SHB Đà Nẵng đã chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu khi họ không còn đường lùi trong cuộc đua trụ hạng mùa này.

Ngay phút thứ 6, đội khách bất ngờ có bàn mở tỷ số khi Phi Hoàng có pha treo bóng khó chịu vào vòng cấm khiến hàng thủ đội chủ nhà lúng túng trước khi để cho tiền đạo Milan Makaric băng vào dứt điểm tung lưới thủ thành Patrick Lê Giang.

Nhận bàn thua, các cầu thủ Công an TPHCM gia tăng sức ép lên hàng thủ đội khách để tìm kiếm bàn gỡ hoà nhưng gặp khó trong một phần ba sân của đối phương. Tưởng như hiệp 1 đã kết thúc với lợi thế nghiêng về phía đội khách thì đội chủ nhà có được bàn gỡ hoà ở phút 45+3.

CLB Công an TPHCM và SHB Đà Nẵng chia điểm (Ảnh: VPF).

Đó là tình huống mà Minh Trọng nỗ lực treo bóng vào vòng cấm khiến Anh Tuấn để bóng chạm tay. Trên chấm phạt đền, Lee Williams dễ dàng đánh bại Văn Toản, quân bình tỷ số 1-1 cho Công an TPHCM.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục chơi tấn công. Dù vậy tiền đạo Tiến Linh đã có ngày thi đấu mờ nhạt và bị thay ra ở phút 64, nhường chỗ cho Bùi Ngọc Long vào thay thế.

Chỉ 4 phút sau, đội chủ nhà đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Từ quả phạt góc của Endrick, Markrillos bật cao đánh đầu rất căng khiến thủ thành Mạnh Cường bất lực cản phá.

Trong tình thế không còn gì để mất, các cầu thủ SHB Đà Nẵng dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hoà. Phút 76, Nguyên Hoàng đón bóng sau pha làm tường của Ribamar rồi xoay người và tung cú sút sệt đầy quyết đoán. Bóng chạm chân hậu vệ Công an TPHCM đổi hướng khiến thủ thành Patrick Lê Giang bất lực nhìn bóng đi thẳng vào lưới.

Những phút còn lại của trận đấu diễn ra kịch tính, khi các cầu thủ Đà Nẵng đặt quyết tâm giành chiến thắng để hy vọng mong manh trong cuộc đua trụ hạng. Dù vậy "người hùng" Nguyên Hoàng lại phải nhận thẻ đỏ ở phút 90 khiến đội khách bất lực tìm kiếm bàn thắng và chia điểm đáng thất vọng trước CLB Công an TPHCM.

Trận hoà này khiến SHB Đà Nẵng đứng ở vị trí thứ 13 với 17 điểm sau 23 vòng đấu tại LPBank V-League 2025-2026, kém vị trí an toàn của Becamex TPHCM 4 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận. Trong khi đó, CLB Công an TPHCM tiếp tục giữ vị trí thứ 5 với 33 điểm.

Đội hình xuất phát

Công an TPHCM: Lê Giang, Nascimento, Utzig, Gia Bảo, Endrick, Minh Trọng, Quốc Gia, Quang Hùng, Tiến Linh, Đức Phú, Lee Williams

SHB Đà Nẵng: Văn Toản, Ngọc Hiệp, Anh Tuấn, Ngọc Hải, Makaric, Đình Duy, Phi Hoàng, Nguyên Hoàng, Minh Quang, Văn Sơn, Phi Long