Thua U22 Việt Nam, U22 Lào bất ngờ được CĐV Đông Nam Á khen ngợi

U22 Việt Nam nhọc nhằn đánh bại Lào ở trận mở màn SEA Games 32

Tối qua (30/4), đội tuyển U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước U22 Lào nhờ bàn thắng của Văn Tùng ở phút thứ 2 và Quốc Việt ở phút 90+2.

Màn trình diễn của các cầu thủ U22 Việt Nam bị cổ động viên trong khu vực Đông Nam Á xem là chưa tốt, bởi đoàn quân của HLV Troussier được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, nhưng lại chỉ có được chiến thắng với cách biệt hai bàn.

U22 Việt Nam dẫn trước 1-0 trong khoảng thời gian dài và bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai, trong hiệp hai U22 Lào đã vùng lên và suýt gỡ hòa. Nếu đội bóng xứ triệu voi gỡ hòa, chưa chắc U22 Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc.

U22 Lào tỏ ra hiểu U22 Việt Nam, gây không ít khó khăn cho đoàn quân của HLV Troussier (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Chứng kiến màn trình diễn của U22 Lào, hầu hết cổ động viên trong khu vực Đông Nam Á đã khen ngợi thầy trò Michael Weiss. Điều đó được thể diện bằng những ý kiến trong bài viết về kết quả trận đấu, đăng tải trên fanpage Asean Football.

Cổ động viên Nadya của Myanmar cho rằng đội thất bại chơi hay hơn đội thắng: "U22 Lào chơi hay hơn Việt Nam, giữ tinh thần nhé các cầu thủ Lào".

Cổ động viên Hery Afandy từ Malaysia cho biết: "Nhìn xuyên suốt trận đấu, U22 Việt Nam thắng may mắn, Lào có nhiều cơ hội ghi bàn hơn, chắc chắn các trận tiếp theo Lào sẽ thắng".

Cổ động viên Otsutsuki Momo của Malaysia có chút bi quan cho tương lai đội nhà sau khi chứng kiến màn trình diễn của Lào: "Tôi đã xem trận đấu. Tôi nghi ngờ Malaysia có thể thắng Lào ở trận đấu tới".

Cổ động viên Athiraj Yorke của Thái Lan thừa nhận sức mạnh của U22 Lào: "Đội tuyển Lào mạnh và không dễ đánh bại họ".

U22 Việt Nam vẫn bị chê do chưa đáp ứng được kỳ vọng (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhiều cổ động viên Campuchia vào sân theo dõi trận đấu trực tiếp, cũng như theo dõi qua truyền hình và họ cũng dành nhiều lời khen cho U22 Lào. Cổ động viên Leng Roth khen ngợi: "Tôi thực sự đánh giá cao các cầu thủ trẻ của Lào, các bạn thật tuyệt vời. Dù sao cũng chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã giành được 3 điểm đầu tiên".

Cổ động viên Minea Leap nhận xét: "Bóng đá Lào đang phát triển nhanh chóng. Họ đã chơi quá hay trước Việt Nam và không dễ bị đánh bại. Chúc các bạn may mắn trận tới".

Cổ động viên Kim Nhun cho rằng Lào cần dứt điểm tốt hơn: "Lào hôm nay đã chơi tốt nhưng họ nên cải thiện khả năng dứt điểm của mình, dù sao cũng chúc mừng Việt Nam đã giành được 3 điểm".

Cổ động viên Thok Chamroeun cho hay: "Tôi thực sự đánh giá cao các cầu thủ trẻ của Lào, các bạn thật tuyệt vời và xin chúc mừng Việt Nam".

Cổ động viên Ung Rozaly tiếc nuối khi U22 Lào không thể ghi bàn: "Lào chơi hay nhưng không thể ghi bàn vào lưới Việt Nam. Chúc may mắn trận tới".

Cầu thủ U22 Lào tiếc nuối trước cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ ở trận gặp Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Với các cổ động viên Lào, họ vô cùng hài lòng với màn trình diễn của các học trò HLV Weiss dù đội bóng trẻ xứ triệu voi không thắng U22 Việt Nam.

Cổ động viên Touy Phanthaly nhận xét: "Các chàng trai Lào đã chơi rất hay và chúng tôi hài lòng với điều đó. Họ có thể may mắn ở các trận đấu tiếp theo. Bây giờ các đối thủ khác sẽ không còn đánh giá thấp Lào. Chúc mừng đương kim vô địch Việt Nam thắng trận mở màn".

Cổ động viên Suliyavong Khonsomeboun hoàn toàn hài lòng với đội nhà: "Thật vui khi thấy cầu thủ Lào chơi rất hay tối nay. Mọi người đừng giận nếu đội tuyển của chúng ta không thể vượt qua vòng bảng để vào bán kết, bởi vì đây là bảng đấu tử thần mà tất cả các đội có mặt đều là đội mạnh. Tôi ủng hộ đội tuyển với tư cách là người Lào".

Cổ động viên Do Phimmasone cho rằng Lào thiếu chút may mắn: "Hôm nay, thật không may chúng tôi không ghi được bàn thắng, dẫu sao tôi thấy vui khi thấy các cầu thủ U22 Lào thi đấu quyết liệt. Tiếp tục cố lên nhé các cầu thủ".