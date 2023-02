Thua Hải Phòng, CLB TPHCM sớm bị nhận diện là ứng viên xuống hạng

Ở trận đấu tại vòng 2 Night Wolf V-League 2023, so về tỷ lệ cầm bóng, CLB Hải Phòng không nhỉnh hơn so với CLB TPHCM. Dù vậy, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra tinh quái và sắc nét hơn so với đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành.

Bóng mới lăn 3 phút, Hải Phòng đã có tình huống dứt điểm trúng hướng. Trong tình huống này, tiền đạo ngoại binh Carlos Herrera của đội bóng đất Cảng đón đường chuyền từ biên phải của đồng đội, bật cao hơn hàng thủ TPHCM, đánh đầu đưa bóng đến đúng vị trí của thủ môn Phạm Hữu Nghĩa của CLB TPHCM.

Ngoại binh Carlos Herrera gây nhiều khó khăn cho CLB TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Hải Phòng tỏ ra nguy hiểm hơn so với CLB TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Sau đó, ưu thế tiếp tục nghiêng về Hải Phòng. Phút 21, lại là Carlos Herrera tung cú sút từ khoảng 25m, buộc thủ môn Phạm Hữu Nghĩa phải trổ tài cứu thua.

Nhưng đến phút 39, thủ thành của CLB TPHCM đành bó tay trước tình huống dứt điểm của cầu thủ đội khách. Đón bóng bật ra từ đường chuyền bằng đầu của Carlos Herrera, tiền vệ trung tâm Triệu Việt Hưng trong pha xâm nhập khu vực 16m50, đánh đầu từ cự ly gần trong thế không người kèm, ghi bàn giúp đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng dẫn trước 1-0.

Triệu Việt Hưng ghi bàn cho đội khách Hải Phòng (Ảnh: Hải Long).

Đội bóng đất Cảng vượt lên dẫn trước trong hiệp một (Ảnh: Hải Long).

CLB TPHCM thi đấu khá bế tắc (Ảnh: Hải Long).

Bị dẫn trước trong hiệp một, CLB TPHCM cố gắng đẩy cao đội hình và đẩy cao tốc độ trong hiệp hai. Họ cũng có một vài tình huống dứt điểm, nhưng sự thiếu hiệu quả của các chân sút khiến cho đội chủ nhà không thể có bàn thắng.

Phút 61, ngoại binh Green Daniel đi bóng vượt qua một hậu vệ đội chủ nhà, sút bóng từ khoảng 18m, buộc thủ thành Nguyễn Văn Toản của Hải Phòng phải đổ người đẩy bóng cứu thua.

Chiến thắng thuộc về Hải Phòng trong trận này là xứng đáng (Ảnh: Hải Long).

Đây cũng là trận thắng đầu tiên của đội bóng đất Cảng ở mùa giải 2023 (Ảnh: Hải Long).

Với CLB TPHCM, đây là trận thua thứ hai liên tiếp của đội này (Ảnh: Hải Long).

Đến phút 66, Green Daniel có cơ hội hết sức thuận lợi, anh thoát qua khỏi sự đeo bám của hàng thủ đội bóng đất Cảng, đánh đầu từ khoảng 8m, nhưng đường bóng này lại bay thẳng lên trời, trước vẻ mặt tiếc ngẩn ngơ của người hâm mộ bóng đá TPHCM.

Dù chỉ thua sát nút đương kim Á quân Hải Phòng 0-1, nhưng chất lượng nhân sự của CLB TPHCM hiện tại đáng để lo. Đội bóng thành phố sớm bị nhận diện là ứng cử viên xuống hạng của Night V-League 2023, bên cạnh tân binh Khánh Hòa.