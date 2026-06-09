Thủ môn Ochoa lập kỷ lục khó phá, sánh ngang Messi và Ronaldo

Guillermo Ochoa đã có màn ra mắt World Cup đầu tiên vào năm 2006 và giờ đây sau 20 năm anh tiếp tục được triệu tập vào đội tuyển Mexico để tham dự World Cup 2026.

Và với lần thứ 6 tham dự giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, Ochoa sẽ chia sẻ khoảnh khắc phá kỷ lục với hai trong số những huyền thoại bóng đá vĩ đại nhất là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Thủ môn Ochoa từng tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ tại các kỳ World Cup. Nổi bật nhất là màn trình diễn xuất sắc trước Brazil năm 2014, khi anh liên tục cản phá những cơ hội nguy hiểm của đội chủ nhà.

Ochoa là thủ môn để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ ở các kỳ World Cup gần đây (Ảnh: Getty).

Đến World Cup 2022, thủ môn kỳ cựu tiếp tục ghi dấu ấn với pha cản phá phạt đền của tiền đạo Robert Lewandowski trong trận Mexico hòa Ba Lan 0-0.

Thủ môn sinh năm 1985 hiện vẫn chơi cho CLB AEL Limassol của Síp. Anh đã ra sân 26 lần cho đội bóng sau khi gia nhập vào tháng 9/2025, trong đó có 22 lần ra sân ở giải hạng nhất Síp. Thủ môn 40 tuổi này giữ sạch lưới 6 trận và để thủng lưới 40 bàn.

Tuy nhiên, hợp đồng của Ochoa đã hết hạn vào cuối tháng 5 và anh vẫn chưa ký hợp đồng với CLB nào khác, điều này có nghĩa là sự nghiệp của anh có thể sắp kết thúc.

Hồi tháng 4, Ochoa trả lời đài truyền hình TUDN của Mexico rằng anh sẽ kết thúc sự nghiệp quốc tế sau World Cup, và tương lai sự nghiệp CLB của anh cũng đang bị đặt dấu hỏi.

"Việc nghỉ hưu chắc chắn là khó khăn, nhưng đối với tôi thì sẽ không quá khó vì tôi đã tận hưởng công việc này trong nhiều năm, trong một thời gian dài. Sẽ đến lúc tôi cảm nhận mình đã cống hiến hết mình và cần nghỉ ngơi", thủ môn Ochoa bày tỏ.

Ochoa dự kiến sẽ giải nghệ ở đội tuyển Mexico sau 21 năm cống hiến cho đất nước và có 153 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh là cầu thủ có số lần ra sân nhiều thứ ba trong lịch sử đội tuyển quốc gia.

Ở cấp CLB, Ochoa đã chơi gần 800 trận, trong đó có 425 trận cho Club America. Anh cũng đã chơi 116 trận cho CLB AC Ajaccio của Pháp và ra sân 86 lần cho đội Standard Liege của Bỉ.

Ngoài ra, anh cũng từng thi đấu ở Tây Ban Nha, Italy và Bồ Đào Nha, nhưng anh sẽ chuẩn bị giải nghệ sau thời gian cống hiến cho đội bóng ở Sip.