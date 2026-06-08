Đội tuyển Tây Ban Nha nhận tin vui trước thềm World Cup 2026

Huấn luyện viên (HLV) đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente cho biết các tiền đạo bị chấn thương Lamine Yamal, Nico Williams và Victor Munoz vẫn đang trên đường hồi phục và dự kiến ​​sẽ kịp bình phục để tham gia trận mở màn World Cup gặp đội tuyển Cape Verde vào ngày 15/6.

Ba cầu thủ này đã không đến Puebla để tham dự trận giao hữu cuối cùng của Tây Ban Nha với Peru diễn ra vào sáng mai (9h ngày 9/6, giờ Việt Nam) do vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương cơ. Tuy nhiên, HLV De la Fuente cho biết cả ba đều đang hồi phục theo đúng tiến độ dự kiến ​​và có thể được lựa chọn vào đội hình cho trận mở màn.

Sự trở lại của Lamine Yamal là tin vui với đội tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

"Nếu không có trở ngại nào trong những ngày tới, chúng tôi hy vọng họ sẽ có mặt vào ngày 15/6. Tôi nghĩ cả ba người đều sẽ sẵn sàng ra sân", De la Fuente nói với các phóng viên.

Khi được hỏi liệu các cầu thủ có thể sẵn sàng ra sân trong trận đấu với Cape Verde hay không, HLV De la Fuente đã trả lời một cách thận trọng hơn.

"Cả ba cầu thủ đều dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong tình trạng tốt trước ngày 15/6. Điều quan trọng nhất là các mốc thời gian đó đang được tuân thủ, để họ có thể trở lại trong các trận đấu quan trọng", nhà cầm quân sinh năm 1961 cho biết.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng hoan nghênh chuyến đi của đội tuyển Tây Ban Nha đến Mexico, cho rằng lịch trình và điều kiện di chuyển sẽ giúp đội có sự chuẩn bị quý báu cho những thử thách ở World Cup.

Đội tuyển Tây Ban Nha nằm ở bảng H, cùng với các đối thủ gồm Cape Verde, Saudi Arabia và Uruguay.