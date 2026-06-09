Argentina và Messi đứng trước cơ hội lịch sử tại World Cup 2026

Trong suốt lịch sử 100 năm của FIFA World Cup (từ kỳ giải lần đầu tiên vào năm 1930), chỉ mới 2 đội bóng bảo vệ thành công danh hiệu. Đó là đội tuyển Italy với 2 lần vô địch liên tiếp tại các kỳ World Cup 1934 và 1938, cùng đội tuyển Brazil vô địch 2 kỳ World Cup 1958 và 1962.

Argentina gần như giữ lại bộ khung chính từng giúp họ vô địch World Cup 2022 (Ảnh: Reuters).

Dù vậy, các đội tuyển bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới đều thực hiện điều này trong thế kỷ 20. Kể từ đầu thế kỷ 21 đến nay, chưa có đội nào làm được điều tương tự.

Lần gần nhất một đội bóng tiến sát đến việc bảo vệ danh hiệu trong thế kỷ này là đội tuyển Pháp. Siêu sao Kylian Mbappe và các đồng đội vô địch World Cup 2018 tại Nga, sau đó họ tiến vào trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar.

Tuy nhiên, trong trận chung kết kỳ giải cách đây 4 năm, đội tuyển Pháp thua Argentina trong loạt sút luân lưu, sau khi đôi bên hòa nhau 3-3 sau 120 phút thi đấu của 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ.

Đội bóng xứ sở Tango của thiên tài Messi có cơ hội trở thành đội đầu tiên bảo vệ được ngôi vô địch World Cup, ở thế kỷ 21 (Ảnh: Reuters).

Hiện tại, Argentina đứng trước cơ hội vô địch World Cup 2 lần liên tiếp, nếu họ đăng quang giải năm nay.

Đội bóng xứ sở Tango vẫn giữ lại bộ khung chính từng giúp họ vô địch World Cup 2022, như thủ môn Emiliano Martinez, các hậu vệ Romero, Otamendi, Molina, Tagliafico, tiền vệ De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, tiền đạo Lautaro Martinez, Julian Alvarez và đặc biệt là Messi.

Thay đổi quan trọng nhất của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026 so với World Cup 2022, đó là cầu thủ tấn công Di Maria đã giải nghệ. Nhưng bù lại, Argentina có tiền đạo Alvarez hiện nay còn hay hơn chính anh cách đây 4 năm.

Tại World Cup 2026, Argentina ở bảng J, chung bảng với các đội Algeria, Áo và Jordan. Đây được đánh giá là một trong những bảng đấu nhẹ ký nhất tại giải lần này.