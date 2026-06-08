Brazil chia tay hậu vệ ngôi sao trước thềm World Cup 2026

Cơn ác mộng ập đến với cầu thủ 22 tuổi chỉ sau vỏn vẹn 17 phút thi đấu. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy Wesley bị tổn thương cơ khép đùi trái. Đây là hệ quả của việc cầu thủ này liên tục bị hành hạ bởi các vấn đề cơ bắp trong suốt mùa giải 2025-2026.

Việc chấn thương cũ tái phát đúng vào thời điểm quan trọng nhất của sự nghiệp là một đòn đau đối với cả cá nhân Wesley lẫn tham vọng của "Selecao".

Wesley chính thức lỡ hẹn World Cup 2026 vì chấn thương (Ảnh:Getty).

Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã chính thức xác nhận thông tin trên với sự tiếc nuối sâu sắc. Tuy nhiên, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã ngay lập tức cho thấy sự bình tĩnh của một nhà cầm quân lão luyện. Để lấp đầy khoảng trống, ông đã triệu tập bổ sung gọi tên Ederson, cầu thủ vừa đạt thoả thuận với Man Utd với mức giá 35 triệu bảng.

Đáng chú ý, đây không phải là phương án thay thế "ngang hàng". Thay vì chọn một hậu vệ cánh thuần túy, chiến lược gia người Italy đã tạo nên một nước đi đầy toan tính.

Không chỉ sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, Ederson còn nổi bật nhờ khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và phát triển lối chơi từ tuyến dưới. Anh có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm hoặc dâng cao như một số 8 tùy theo yêu cầu chiến thuật.

Ederson được triệu tập lên tuyển Brazil khi vừa đạt thoả thuận với Man Utd (Ảnh: Getty).

Việc đặt niềm tin vào Ederson cho thấy Ancelotti muốn tăng cường chiều sâu và khả năng kiểm soát cho tuyến giữa. Đây được coi là sự điều chỉnh chiến thuật quan trọng, nhằm duy trì sự cân bằng tối ưu cho đội hình Brazil trước áp lực khủng khiếp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Với việc Ederson sẵn sàng hội quân vào thứ hai, "Selecao" cho thấy họ đã nhanh chóng ổn định đội ngũ. Sự linh hoạt trong cách dùng người của HLV Ancelotti đang là điểm tựa để người hâm mộ Brazil đặt niềm tin vào một chiến dịch thành công trên đất Bắc Mỹ, bất chấp những mất mát đáng tiếc về nhân sự.