Thống kê ấn tượng của Man Utd ở trận thắng Liverpool

Đoàn quân của HLV Erik Ten Hag đã gây kinh ngạc với giới truyền thông cũng như người hâm mộ khi đánh bại Liverpool trên sân nhà Old Trafford với tỷ số 2-1 trong trận đấu muộn thuộc vòng 3 Premier League rạng sáng nay (23/8).

HLV Ten Hag đã mạnh dạn để C.Ronaldo và Harry Maguire trên ghế dự bị, và đây được xem là quyết định đúng đắn khi Man Utd cho thấy họ là một tập thể giàu năng lượng với lối chơi pressing mạnh mẽ trong suốt 90 phút thi đấu.

Jadon Sancho ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Man Utd sau tình huống xử lý bóng tinh tế trong vòng cấm (Ảnh: Getty).

Điều đó thể hiện rõ qua thông số di chuyển mà các cầu thủ Man Utd thực hiện ở trận đấu này. Cụ thể, toàn đội Man Utd di chuyển quãng đường 113,78 km trong 90 phút, trong khi con số này của Liverpool là 110,6 km. Đội chủ sân Old Trafford cũng thực hiện tổng cộng 155 pha bứt tốc suốt trận, nhiều hơn "Lữ đoàn đỏ" tới 51 lần.

Lối chơi hợp lý của Man Utd đã khiến hàng phòng ngự của Liverpool luôn lâm vào cảnh chống đỡ. Cả hai bàn thắng của Man Utd đều xuất phát từ những pha bứt tốc, đặc biệt là tình huống giúp đội nhà dẫn trước 2-0 đến từ Marcus Rashford.

Thông số di chuyển trong trận đấu này của Man Utd vượt xa so với màn trình diễn của chính họ vào tuần trước (trong trận để thua Brentford 0-4). Khi đó, Man Utd chỉ di chuyển 95,6 km; ít hơn 13,8 km so với 109,4 km của đối thủ. Đó cũng là lý do HLV Erik ten Hag nổi giận và cắt ngày nghỉ của toàn đội. Ông bắt các cầu thủ mỗi người phải chạy thêm 13,8 km - chính là con số chênh lệch.

Chia sẻ trên tờ Telegrahp, nhà báo James Ducker ca ngợi: "Phong độ xuất sắc của Man Utd chỉ đến trong một thời gian rất ngắn. Không biết làm thế nào một CLB chỉ chạy 95 km giờ có thể tăng lên 114 km. Họ đã đạt được tiêu chuẩn đó và thử thách bây giờ là duy trì nó. Man Utd có vẻ chơi tốt hơn nhiều khi để Maguire và Ronaldo ở ngoài".

Marcus Rashford đánh bại thủ thành Alisson Becker sau tình huống phản công nhanh của Man Utd (Ảnh: EPA)

Bản thân HLV Erik Ten Hag cũng lý giải cho quyết định loại Ronaldo và Harry Maguire trong trận đại chiến với Liverpool: "Chúng tôi biết Liverpool là đội bóng thực sự tốt và bạn cần phải gây sức ép liên tục cho họ, đòi hỏi cần phải có nguồn năng lượng lớn. Đó là lý do vì sao tôi chọn Rashford, Sancho và Elanga đá chính mà không phải Ronaldo.



Còn Raphael Varane là một cầu thủ rất giàu kinh nghiệm, đã giành được mọi thứ trong sự nghiệp. Cậu ấy sẽ mang lại sự kết nối tốt với các đồng đội. Tôi muốn có sự cơ động và nhanh nhẹn nơi hàng thủ".

Với việc chiêu mộ tiền vệ Casemiro, người hâm mộ tin tưởng đoàn quân của HLV Erik Ten Hag sẽ cải thiện nhiều hơn nữa khả năng pressing ở mùa này (Ảnh: Getty).

Với chiến thắng này, Man Utd đã vươn lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng, trong khi đó Liverpool kém hơn đối thủ 2 bậc.