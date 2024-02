Thể thao Việt Nam gian nan "săn" vé dự Olympic Paris 2024

Olympic 2024 diễn ra vào tháng 7/2024 tại Paris (Pháp). Hiện tại, thể thao Việt Nam mới chỉ có 4 suất dự Olympic, gồm VĐV Nguyễn Thị Thật (môn xe đạp), Trịnh Thu Vinh (môn bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi lội) và Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng).

Ban đầu, thể thao Việt Nam hướng tới việc giành từ 18-20 suất dự Olympic 2024, nhưng từ những khó khăn gặp phải, ngành thể thao đã hạ chỉ tiêu còn 12-15 suất vượt qua vòng loại.

Trịnh Thu Vinh là VĐV đầu tiên giành vé dự Olympic 2024 (Ảnh: Quý Lượng).

"Chỉ tiêu của ngành là hướng tới giành từ 12 tới 15 suất chính thức. Chúng tôi đang tập trung để các môn thể thao có VĐV trọng điểm thi đấu phấn đấu giành suất chính thức Olympic Paris 2024", Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt cho biết.

Về các suất dự Olympic trong thời gian tới, ông Hà Việt đưa ra phân tích: "Dự báo, môn cầu lông có cơ hội hiện thực hóa suất này với trường hợp tuyển thủ Nguyễn Thùy Linh. Tuyển thủ Lê Đức Phát cũng nằm trong kỳ vọng.

Môn bắn súng đang nỗ lực chờ đợi giành thêm một suất. Một số môn như rowing, canoeing, boxing, taekwondo, judo, bắn cung, điền kinh, thể dục dụng cụ, bơi lội cũng có sự chuẩn bị của mình".

So với các kỳ Olympic trước, việc thể thao Việt Nam đặt mục tiêu thấp hơn được người đứng đầu Cục Thể dục Thể thao lý giải: "Chúng tôi nhìn nhận, xét về mặt số học là dự báo số suất Olympic đi xuống. Công tác đầu tư, tuyển chọn chưa hiệu quả. Ngành thể thao phải nhìn nhận để có sự thay đổi và có nhiều việc phải làm".

Các VĐV Việt Nam đều nỗ lực hết sức để hoàn thành chỉ tiêu (Ảnh: Mạnh Quân).

Thực tế đã cho thấy những cuộc tranh tài ở vòng loại Olympic 2024 thực sự khốc liệt với các VĐV Việt Nam. Trong đợt nghỉ Tết vừa qua, nhiều đội tuyển như cử tạ, bơi, thể dục dụng cụ, taekwondo, judo, cầu lông, quyền Anh (boxing)… tham gia tập luyện và thi đấu các giải có tính chất vòng loại Thế vận hội.

Đáng chú ý, đội tuyển bơi Việt Nam tham dự giải Vô địch thế giới 2024 tại Doha (Qatar) từ ngày 11/2 (tức mùng 2 Tết) cho đến ngày 18/2. 6 tuyển thủ trọng điểm của Việt Nam đạt chuẩn theo quy định của Liên đoàn thể thao dưới nước (FINA) góp mặt ở giải đấu là Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Hoàng Khang và Ngô Đình Chuyền.

Trong các VĐV trên, Nguyễn Huy Hoàng được kỳ vọng lớn nhất. Kình ngư người Quảng Bình thi đấu ở 3 cự ly (400m tự do, 800m tự do và 1.500m tự do nam).

Tuy nhiên, trước các đối thủ mạnh, Huy Hoàng đã không đạt được thành tích như mong muốn vì tâm lý và sự chênh lệch về trình độ. Giải đấu năm nay ghi nhận kỷ lục về số lượng VĐV tham gia tranh tài khi có 2.600 kình ngư đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Huy Hoàng chưa thể có tấm vé thứ 2 dự Thế vận hội (Ảnh: Tuấn Bảo).

Ở nội dung 1.500m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng chỉ đạt kết quả 15 phút 22 giây 86, kém thành tích của anh tại Asiad 19 đến…18 giây, qua đó không thể giành vé tới Olympic 2024.

Kết quả giải bơi vô địch thế giới 2024, đội tuyển bơi Việt Nam không có VĐV nào vượt qua vòng loại, hầu hết đều có thành tích kém so với chính mình.

Đội tuyển cử tạ Việt Nam cũng có màn ra quân tại giải vô địch châu Á 2024 (Uzbekistan). Ở giải đấu này, duy nhất có lực sĩ Trịnh Văn Vinh giành được HCĐ hạng 61kg nam. Văn Vinh đạt kết quả cử giật tốt nhất là 129kg và cử đẩy tốt nhất là 161kg, đạt tổng cử 290kg và đứng thứ 3 ở nội dung này.

Hiện tại, đô cử quê Bắc Ninh đang đứng thứ 9 trong số 10 VĐV cử tạ hàng đầu ở hạng 61kg nam. Theo quy định, mỗi hạng cân chỉ có 10 đô cử đạt tổng thành tích tốt nhất vòng loại và mỗi quốc gia chỉ được cử một người tham dự Thế vận hội.

Tuy nhiên, môn cử tạ còn tới 4 giải đấu có tính chất vòng loại Olympic nữa nên Văn Vinh cần phải nỗ lực hơn rất nhiều để giữ vị trí trong top 10.

Ở môn điền kinh, theo đánh giá của ông Đặng Hà Việt, Việt Nam rất khó giành vé vượt qua vòng loại bởi chúng ta có ít VĐV đẳng cấp. Hy vọng lớn nhất ở nội dung 4x400m tiếp sức nữ, nhưng lại vừa chia tay Nguyễn Thị Huyền, trong khi Quách Thị Lan mới vừa trở lại.

Khánh Phong là niềm hy vọng của thể dục dụng cụ (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở môn taekwondo, Trương Thị Kim Tuyền là hy vọng của Việt Nam. Hiện tại, Kim Tuyền đang tiến gần đến tấm vé dự Olympic sau khi giành HCB ở giải taekwondo US Open 2024.

Các môn thể dục dụng cụ, Judo, đấu kiếm cũng đang rất nỗ lực giành vé vượt qua vòng loại. Đáng chú ý ở môn thể dục dụng cụ, các VĐV Việt Nam có cơ hội giành vé thông qua 4 chặng của World Cup và giải vô địch châu Á 2024.

Hiện tại, Nguyễn Văn Khánh Phong đang sáng cửa dự Olympic ở nội dung vòng treo. Tương tự như vậy, Nguyễn Thị Tâm của boxing cũng được đánh giá sẽ có khả năng đoạt vé tới Paris, tay vợt Nguyễn Thùy Linh chỉ chờ công bố chính thức khi đã đủ điểm vượt qua vòng loại.

Như vậy, nếu thi đấu xuất sắc cùng với may mắn, thể thao Việt Nam có thể hoàn thành chỉ tiêu đề ra là 12-15 suất dự Olympic 2024. Tuy nhiên đây rõ ràng là thành tích không đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà.