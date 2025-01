Thái Lan 1-1 Việt Nam (hết hiệp 1): Xuân Son rời sân vì chấn thương (Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam mở tỷ số ở phút thứ 8 do công của Tuấn Hải, nhưng Thái Lan đã gỡ hòa ở phút 28 do công của Davis. Xuân Son đã phải rời sân do anh tự gặp chấn thương.