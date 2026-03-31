Tay vợt số 1 thế giới Anna Leigh Waters sắp đến Việt Nam

Khi Việt Nam trở thành điểm đến của các sao thể thao

Trong bối cảnh Pickleball đang phát triển tại Việt Nam, việc một sự kiện chuyên môn nổi bật như Franklin Asia Pickleball Showcase 2 lựa chọn TPHCM làm điểm dừng chân đã khẳng định vị thế ngày càng lớn của cộng đồng người chơi trong nước.

Tâm điểm của sự kiện chính là sự xuất hiện của Anna Leigh Waters - tay vợt nữ số 1 thế giới hiện nay lần đầu tiên đến Việt Nam. Ở tuổi 17, cô gái này đã trở thành biểu tượng của sự thống trị và kỹ thuật chuyên nghiệp. Đi cùng cô là Hayden Patriquin, ngôi sao đang lên nổi bật với biệt danh "Tia sét" nhờ tốc độ phản xạ tay cực nhanh tại các giải Major Hoa Kỳ.

Đặc biệt, bà Leigh Waters - mẹ của Anna đồng thời là huấn luyện viên kỳ cựu - sẽ trực tiếp dẫn dắt phiên Kids Clinic vào buổi sáng, hứa hẹn truyền cảm hứng cho những tài năng nhí Việt Nam ngay từ những bước chạy đầu tiên trên sân.

Chương trình giao lưu với tay vợt số 1 Anna Leigh Waters (Ảnh: BTC).

Cơ hội giao lưu, thi đấu với các ngôi sao hàng đầu thế giới

Khác với các sự kiện biểu diễn thông thường, điểm độc đáo của Showcase lần này chính là tính tương tác tối đa. Theo ban tổ chức, chương trình được thiết kế để người hâm mộ không chỉ đứng ở vai trò khán giả.

Điểm nhấn là hoạt động Pro Players Challenge. Đây là cơ hội hiếm hoi để các tay vợt phong trào và bán chuyên tại Việt Nam được trực tiếp bước lên sân, đối đầu hoặc sát cánh cùng những nhà vô địch thế giới. Cảm giác được trả một cú giao bóng từ Anna Leigh Waters hay chứng kiến những pha đi bóng kịch tính ở cự ly gần sẽ là kỷ niệm khó quên với bất kỳ ai yêu mến bộ môn này.

Bên cạnh đó, các trận đấu biểu diễn (Showcase Matches) giữa dàn tay vợt Pickleball chuyên nghiệp và những KOL nổi tiếng sẽ mang đến một không gian thể thao giải trí bùng nổ, giúp người xem hình dung rõ nét hơn về tiêu chuẩn của Pickleball chuyên nghiệp.

Trải nghiệm hệ sinh thái thể thao chuyên nghiệp

Với thông điệp “The Serious Player’s Choice” (Sự lựa chọn của những người chơi nghiêm túc), thương hiệu Franklin mang đến sự kiện một hệ sinh thái thiết bị thể thao được các vận động viên chuyên nghiệp tại hệ thống giải PPA Tour tin dùng. Tại các khu vực trải nghiệm, người tham dự có thể trực tiếp dùng thử dòng vợt C45 hay bóng X-40 - tiêu chuẩn vàng trong các giải đấu quốc tế.

Bên cạnh các khu vực trải nghiệm miễn phí dành cho cộng đồng, ban tổ chức cũng thiết lập không gian Meet & Greet riêng biệt. Đây là mô hình giao lưu chuyên sâu thường thấy ở các sự kiện thể thao lớn trên thế giới, cho phép những người chơi có cơ hội trao đổi trực tiếp với các chuyên gia, tìm hiểu về công nghệ vợt C45 hay tiêu chuẩn của quả bóng X-40 trong thi đấu thực tế.

Thông tin gói VIP Franklin Asia Showcase 2 (Ảnh: BTC).

Đặc biệt, sự kiện còn dành riêng một khu vực cho khách hàng sở hữu gói VIP Package. Với mức đầu tư 10 triệu đồng, khách hàng không chỉ sở hữu bộ trang thiết bị cao cấp nhất từ thương hiệu Franklin mà còn nhận đặc quyền Meet & Greet, giao lưu trực tiếp với các ngôi sao thế giới tại khu vực ưu tiên trước giờ khai mạc.

Franklin Asia Pickleball Showcase 2 không chỉ đơn thuần là một buổi trình diễn kỹ thuật, mà là lời khẳng định về sự đầu tư bài bản cho phong trào Pickleball tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. Trong không gian hiện đại của Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, sự kiện hứa hẹn sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới cho việc tổ chức các giải đấu và giao lưu thể thao tại TPHCM.

Sự kiện mở cửa tự do cho cộng đồng, tuy nhiên do số lượng chỗ ngồi có hạn, ban tổ chức khuyến nghị người hâm mộ nên đăng ký sớm để giữ chỗ.

Anna Leight Waters lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam sáng 31/3 (Ảnh: BTC).

Thông tin sự kiện Franklin Asia Pickleball Showcase 2:

Thời gian: 18h (Check-in) - 19h (Khai mạc).

Địa điểm: Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, số 2 Hồ Xuân Hương, quận 3 (cũ), TPHCM.

Các hoạt động chính: Kids Clinic (buổi sáng), Pro Players Challenge, Showcase Matches, Lucky Draw với các phần quà giá trị (vợt Franklin C45, áo, bóng...).

