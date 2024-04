Tay vợt huyền thoại Roger Federer đang du lịch Quảng Nam

Chiều 29/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam - cho biết, tay vợt Roger Federer đang ở khu nghỉ dưỡng The Nam Hai.

Đây là khu nghỉ dưỡng hạng sang dành cho giới nhà giàu, diễn viên, người nổi tiếng… tọa lạc tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Khu nghỉ dưỡng này nằm sát với thành phố Hội An, Quảng Nam.

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là tay vợt Roger Federer chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ trên sân tập quần vợt tại Hội An ngày 28/4 (Ảnh: Instagram Lethuguillon).

"Ông ấy đi du lịch cá nhân nên phía tổ chức và khách sạn không cung cấp thông tin vì quyền cá nhân của họ", Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam nói.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam cũng cho hay, ông không có thông tin của tay vợt Roger Federer nên không thể nói nhiều và chính xác được, phải tôn trọng quyền riêng tư của họ.

"Không chỉ ông ấy (tay vợt Roger Federer) mà thời gian qua có nhiều người nổi tiếng trên thế giới đến Hội An, Quảng Nam càng giúp quảng bá thương hiệu du lịch Hội An, Quảng Nam. Qua đó chứng tỏ du lịch Hội An, Quảng Nam vẫn giữ được thương hiệu quốc tế", ông Nguyễn Thanh Hồng nói.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam thông tin vừa qua ông Park Hang Seo cũng đến Hội An, nhiều diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc cũng đến Quảng Nam du lịch. Tuy nhiên, những người này được yêu cầu quyền riêng tư nên thông tin không lọt ra ngoài.