Tay đua đẳng cấp thế giới lần thứ 5 thắng chặng tại giải xe đạp toàn quốc

Martin Laas tăng tốc mạnh mẽ trước đích đến, đánh bại được "khủng long" Petr Rikunov, cán đích đầu tiên tại Tam Kỳ (Quảng Nam).

Martin Laas chiến thắng chặng 13 ở đích đến tại Tam Kỳ (Ảnh: H.Q).

Đây là chiến thắng chặng thứ 5 tại giải của tay đua có đẳng cấp thế giới Martin Lass. Nhưng anh vẫn chưa đủ điểm mặc áo xanh (vua nước rút), bởi Petr Rikunov (người Nga) về đích hạng nhì tại Tam Kỳ.

Không giành ngôi thắng chặng, nhưng "khủng long" Petr Rikunov vẫn giữ vững danh hiệu áo vàng (tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất), lẫn áo xanh sau chặng 13.

Các danh hiệu khác cũng không thay đổi. Áo cam (tay đua Việt Nam xuất sắc nhất) vẫn thuộc về Nguyễn Tấn Hoài (đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang), áo trắng trong tay Phạm Lê Xuân Lộc (đội Quân khu 7). Còn áo chấm đỏ (vua leo núi) do Igor Frolov (TPHCM New Group) nắm giữ.

Đội TPHCM Vinama giữ vững ngôi nhất đồng đội. Ngày 18/4, các tay đua tranh tài chặng 14 của giải, từ Quảng Ngãi đi Bình Định, dài 179 km.