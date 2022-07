Tấn công trọng tài, cổ động viên Hải Phòng bị cấm đến sân trong 3 năm

Chiều 21/7, Ban kỷ luật VFF nhóm họp để đưa ra những án phạt liên quan tới sự cố cổ động viên (CĐV) Hải Phòng tấn công trọng tài Hoàng Ngọc Hà trên sân Lạch Tray, trong trận Hải Phòng - Bình Định tại vòng 8 V-League 2022.

Trưởng Ban kỷ luật Vũ Xuân Thành khẳng định đây là vụ việc nghiêm trọng, các tập thể, cá nhân đều phải được xử lý nghiêm để làm gương, mang tính răn đe.

Theo đó, sau khi xem xét các báo cáo, hồ sơ và có sự thống nhất cao, Ban kỷ luật VFF ra án phạt 70 triệu đồng và cấm khán giả trên sân nhà một trận với CLB Hải Phòng.

Với CĐV Trần Tiến Dũng, theo Điều 71 về "xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác", bị cấm tới toàn bộ các sân vận động trong các giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức, với thời hạn 3 năm.

CĐV Trần Tiến Dũng nhận án phạt rất nặng.

Đây được xem là án phạt đúng người, đúng tội, sau sự cố làm ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu. Án phạt chính là bài học với CLB Hải Phòng và các CĐV.

Cũng trong ngày hôm nay, Ban tổ chức sân Lạch Tray đã gửi văn bản giải trình vụ việc trọng tài bị tấn công trong trận Hải Phòng FC gặp Bình Định (ngày 19/7) tới VPF, Ban tổ chức giải V-League 2022.

Văn bản có nội dung: "Sự việc đáng tiếc xảy ra trên SVĐ Lạch Tray là một sai sót ngoài ý muốn. Trận đấu giữa CLB Hải Phòng - CLB Bình Định được đánh giá là một trận đấu quyết liệt và hấp dẫn thu hút được lượng khán giả đến sân cổ vũ.

Xác định được điều đó, Ban tổ chức sân vận động Lạch Tray đã nỗ lực triển khai công tác tổ chức trận đấu theo đúng quy định, đặc biệt công tác đảm bảo an ninh an toàn cho trận đấu và các lực lượng làm nhiệm vụ. Để tôn trọng CĐV Đội khách vất vả đi hơn 1.000 km cổ vũ cho Đội nhà, Ban tổ chức sân Lạch Tray đã bố trí chỗ ngồi bên khán đài B đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân. Khi kết thúc trận đấu khán giả Trần Tiến Dũng (không phải là nhân viên của CLB) đã lao xuống sân vào khu vực bàn trọng tài thứ 4 tiếp cận tổ trọng tài làm nhiệm vụ đồng thời có lời lẽ và hành động thiếu kiểm soát không đúng mực, nhổ nước bọt về phía Trọng tài Hoàng Ngọc Hà gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của Bóng đá Hải Phòng nói riêng và giải đấu nói chung".

Ban tổ chức sân Lạch Tray khẳng định: "Vì sự thành công của giải nói chung và hình ảnh của CLB Hải Phòng nói riêng, Ban tổ chức sân Lạch Tray xin chịu mọi hình thức kỷ luật có tình, có lý để giúp CLB phát triển hơn".

Liên quan tới trọng tài Hoàng Ngọc Hà, sau sự cố bị CĐV Hải Phòng tấn công, để trọng tài này bình tĩnh trở lại, Ban trọng tài quyết định không phân công làm nhiệm vụ ở vòng 9 Night Wolf V-League 2022. Trước đó, ông Ngọc Hà làm nhiệm vụ cả 8 trận từ đầu mùa giải.

Trước đó, trong trận đấu giữa Hải Phòng và Bình Định, ở phút 76, hậu vệ Hồ Tấn Tài có tình huống ngã xuống sân để tay chạm bóng trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, trọng tài Ngọc Hà không cho Hải Phòng được hưởng quả 11m. Quyết định của trọng tài Hà là hoàn toàn đúng luật bởi cầu thủ đội khách dùng tay chống đỡ cơ thể chứ không cố ý dùng tay chơi bóng.

Sau khi kết thúc trận Hải Phòng- Bình Định, một người áo đỏ được xác định là CĐV có tiếng của Hải Phòng xuống sân, tiến về khu vực tổ trọng tài trước khán đài A. CĐV này tỏ ra bức xúc, sau đó bất ngờ túm cổ và "phun mưa" vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Hành vi rất phản cảm này diễn ra ngay trước mặt của Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn và các Giám sát trận đấu.