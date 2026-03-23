Sôi nổi giải Pickleball cán bộ Đoàn Thanh niên Chính phủ

Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), ngày 22/3 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức giải Pickleball cán bộ Đoàn Thanh niên Chính phủ năm 2026. Giải đấu thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc tham gia.

Phát biểu tại giải đấu, anh Vũ Huy Hoàng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ nhấn mạnh, việc tổ chức giải không chỉ nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích mà còn là hoạt động thiết thực chào mừng ngày truyền thống của tổ chức Đoàn.

Đồng thời, đây cũng là dịp để tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ Chính phủ.

"Thấm nhuần tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của sức khỏe đối với mỗi cá nhân và sự phát triển của đất nước, Đoàn Thanh niên Chính phủ luôn xác định phát triển phong trào thể dục, thể thao là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực", Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ nhấn mạnh.

Giải đấu quy tụ khoảng 100 vận động viên, tranh tài ở hai nội dung: đôi nam và đôi nam - nữ. Trong khuôn khổ giải, hơn 50 trận đấu đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp mắt, thể hiện tinh thần thi đấu nhiệt huyết, đoàn kết và fair-play của các vận động viên.

Giải Pickleball năm nay quy tụ nhiều cán bộ đoàn trẻ, năng động và nhiệt huyết. Không chỉ dừng lại ở một hoạt động thể thao, giải đấu còn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên 2026, góp phần khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo và sẵn sàng cống hiến của tuổi trẻ.

Xuyên suốt giải đấu, các vận động viên thi đấu hết mình, tuân thủ nghiêm túc điều lệ, cống hiến những trận đấu chất lượng, đẹp mắt.

Đồng thời đội ngũ trọng tài phát huy tinh thần trách nhiệm, điều hành giải đấu công tâm, khách quan, tạo nên một sân chơi minh bạch và chuyên nghiệp.

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng cho những cặp vận động viên có thành tích xuất sắc.

Ở nội dung đôi nam, giải nhất thuộc về cặp Nguyễn Nhật Long - Lê Văn Dũng (Đoàn Thanh niên BIDV); giải nhì thuộc về cặp Nguyễn Lâm Thành - Vũ Minh Tuấn (Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam).

Hai giải ba được trao cho cặp Vũ Huy Hoàng - Mai Quý Dương (Đoàn Thanh niên Cơ quan Tham mưu giúp việc Đảng ủy Chính phủ - Tổng công ty Vinataba) và cặp Trương Quốc Anh - Đỗ Nguyễn Việt Anh (Đoàn Thanh niên Vietnam Airlines).

Ở nội dung đôi nam - nữ, giải nhất thuộc về cặp Phạm Việt Linh - Hoàng Thị Ngọc Mai (Đoàn Thanh niên BIDV); giải nhì thuộc về cặp Phạm Xuân Minh Trí - Dương Thị Mỹ Hà (Đoàn Thanh niên EVN). Hai giải ba được trao cho cặp Nguyễn Khắc Cường - Thái Bảo Ngọc (Đoàn Thanh niên Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương) và cặp Trần Minh Trúc - Nguyễn Anh Tuấn (Đoàn Thanh niên Agribank).

Ban Tổ chức kỳ vọng sau giải đấu, tinh thần rèn luyện thể dục thể thao sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị. Việc duy trì thói quen luyện tập không chỉ giúp nâng cao thể lực mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.