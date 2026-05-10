Siêu máy tính dự đoán kết quả trận Barcelona gặp Real Madrid

Trước thềm trận đấu này, Barcelona đang dẫn đầu La Liga với 88 điểm, nhiều hơn 11 điểm so với Real Madrid trong bối cảnh mùa giải còn 4 vòng đấu. Điều đó có nghĩa rằng, Los Blaugrana chỉ cần giành 1 điểm trong trận đấu trên sân nhà Camp Nou để giành chức vô địch.

Nếu như Barcelona giành chức vô địch La Liga trước sự chứng kiến của đại kình địch Real Madrid thì đó sẽ là kịch bản không thể hoàn hảo hơn.

Barcelona nhiều khả năng sẽ lên ngôi vô địch La Liga trước sự chứng kiến của Real Madrid (Ảnh: Getty).

Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, Barcelona có tới 49,8% khả năng giành chiến thắng. Cơ hội thắng của Real Madrid là 27,2%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 23%.

HLV Hansi Flick đang đứng trước cơ hội rất lớn vô địch La Liga trong hai mùa giải đầu tiên dẫn dắt Barcelona. Ông là chiến lược gia thứ 4 trong thế kỷ 21 làm được điều này sau Pep Guardiola, Luis Enrique và Ernesto Valverde.

HLV Flick có thể trở thành HLV thứ hai của Barcelona giành chiến thắng trong hai trận đấu đầu tiên trên sân nhà tại La Liga trước Real Madrid trong thế kỷ 21, sau Pep Guardiola (ba trận đầu tiên). Ở mùa giải trước, đội bóng xứ Catalunya đã thắng 4-3 trước Real Madrid trong trận El Clasico (Siêu kinh điển) đầu tiên của HLV người Đức ở Camp Nou.

Barcelona đang có phong độ rất tốt trước trận đấu này. CLB đang sở hữu chuỗi 10 trận toàn thắng ở La Liga. Đây là chuỗi thắng dài nhất của Los Blaugrana dưới thời HLV Flick ở La Liga. Trong lịch sử Barcelona, chỉ có 4 HLV giành nhiều hơn 10 trận thắng liên tiếp là Pep Guardiola (chuỗi 16 trận và 11 trận), Frank Rijkaard (14 trận), Luis Enrique (12 trận) và Tito Vilanova (11 trận).

Barcelona cũng sở hữu chuỗi ghi bàn trong 54 trận liên tiếp ở La Liga (kể từ trận thua 0-1 trước Leganes vào tháng 12/2024). Đây là chuỗi trận dài nhất trong số 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu tính tới thời điểm này.

Trong khi đó, Real Madrid đã hứng chịu thất bại trong 2/5 trận sân khách gần đây ở La Liga, bằng với số trận thua mà họ chịu trong 17 chuyến làm khách trước đó ở giải đấu này. Theo đánh giá của Opta, Los Blancos chỉ có 0,08% cơ hội đăng quang ở mùa giải này.

Trong lịch sử, chỉ có 1 trận Siêu kinh điển quyết định trực tiếp tới chức vô địch La Liga. Đó là trận đấu diễn ra ở mùa giải 1931-1932. Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV Lippo Hertzka đã giành kết quả hòa 2-2 trước Barcelona ở vòng đấu cuối cùng. Điều đó giúp họ vượt qua Bilbao để vô địch La Liga.

Dự đoán của siêu máy tính Opta về kết quả trận đấu giữa Barcelona và Real Madrid (Ảnh: Opta).

Đương nhiên, Real Madrid rất muốn ngăn chặn màn ăn mừng của Barcelona ngay trước mặt mình. Tuy nhiên, điều đó vô cùng khó khăn. HLV Alvaro Arbeloa sẽ bước vào trận Siêu kinh điển đầu tiên với tư cách HLV. Trong lịch sử, chỉ có 4 HLV giúp Real Madrid giành chiến thắng trên sân Camp Nou của Barcelona trong trận Siêu kinh điển đầu tiên là José Quirante (năm 1929, thắng 2-1), Carlos Queiroz (năm 2003, thắng 2-1), Bernd Schuster (năm 2007, thắng 1-0) và Zinedine Zidane (năm 2016, thắng 2-1).

Trong thời gian qua, giới truyền thông Tây Ban Nha xôn xao thông tin Mbappe đang có mối quan hệ không tốt với những đồng đội. Trong khi đó, Vinicius đã ghi 8 bàn thắng sau 23 trận El Clasico trong sự nghiệp. Đây là CLB mà tiền đạo người Brazil ghi bàn nhiều thứ ba trong sự nghiệp sau Valencia và Osasuna (9 bàn).

Ở bên kia chiến tuyến, Robert Lewandowski đang có phong độ tốt. Tiền đạo người Ba Lan tham gia vào bàn thắng trong cả ba trận đấu gần nhất tại La Liga (2 bàn, 1 kiến tạo). Tuy nhiên, trong trận đấu này, Lewandowski sẽ không thể nhận được sự hỗ trợ của Lamine Yamal, người có khả năng nghỉ thi đấu hết mùa vì chấn thương.

Thống kê đối đầu Barcelona vs Real Madrid

Real Madrid đã thắng 8/12 lần gặp Barcelona gần nhất tại La Liga (thua 4), bằng số trận thắng mà họ đạt được trong 32 lần đối đầu El Clasico trước đó tại giải đấu này (thắng 8, hòa 7, thua 17).

Trên sân nhà, Barcelona đã thắng 2/3 trận gần nhất gặp Real Madrid ở La Liga (thua 1), gấp đôi số trận thắng mà họ giành được trong 7 lần trước đó tiếp đón Real Madrid (thắng 1, hòa 3, thua 3).

Thông tin lực lượng Barcelona vs Real Madrid

Barcelona không có sự phục vụ của Lamine Yamal vì chấn thương.

Real Madrid không thể tung ra sân hàng loạt cầu thủ như Dani Ceballos, Daniel Carvajal, Eder Militao, Ferland Mendy, Arda Guler, Federico Valverde, Rodrygo vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Real Madrid

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo, Pedri, Gavi, Roony Bardghji, Dani Olmo, Fermin Lopez, Robert Lewandowski.

Real Madrid: Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantunonto, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Brahim Diaz.

Dự đoán tỷ số Barcelona 2-0 Real Madrid