Real Madrid ra phán quyết vụ hai ngôi sao ẩu đả, phải nhập viện

Real Madrid đang trải qua những ngày tháng đáng quên. Mới nhất, hai ngôi sao quan trọng của đội bóng là Federico Valverde và Aurelien Tchouameni đã ẩu đả trong phòng thay đồ. Hệ quả, trong lúc xô đẩy, Valverde bị trượt ngã, đập đầu vào bàn và phải nhập viện vì vết cắt nghiêm trọng.

Tchouameni và Valverde ẩu đả với nhau trong phòng thay đồ (Ảnh: Sky Sports).

Lý do bởi trong buổi tập trước đó, Tchouameni thực hiện pha tắc bóng rất mạnh với Valverde. Tiền vệ người Uruguay nổi giận dù cho Tchouameni giải thích đó là hành động không mong muốn.

Sau buổi tập, cả hai lao vào tranh cãi dữ dội và chỉ được đồng đội can ngăn kịp thời trước khi xảy ra xô xát thực sự. Căng thẳng chưa dừng lại, tới hôm sau, Tchouameni chủ động bắt tay làm hòa nhưng Valverde từ chối. Không những vậy, cầu thủ người Uruguay còn đáp trả đối thủ bằng pha vào bóng cực mạnh. HLV Arbeloa cố gắng xoa dịu tình hình nhưng thất bại. Hai cầu thủ đã ẩu đả trong phòng thay đồ.

Đây là vụ việc xấu hổ với Real Madrid. Hôm nay (9/5), CLB Hoàng gia Tây Ban Nha công bố án phạt rất nặng với hai cầu thủ. Theo đó, mỗi người bị phạt 500.000 euro. Đây là mức phạt tài chính kỷ lục trong lịch sử CLB.

Hai cầu thủ Valverde và Tchouameni bị phạt 500.000 euro mỗi người (Ảnh: Getty).

Real Madrid thông báo: “Sau khi CLB mở cuộc điều tra kỷ luật về sự việc giữa Valverde và Tchouameni, cả hai đã trình diện trước điều tra viên. Trong buổi làm việc, các cầu thủ đã thể hiện sự hối hận hoàn toàn về những gì xảy ra và đã xin lỗi lẫn nhau.

Họ cũng gửi lời xin lỗi tới CLB, các đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ. Cả hai đều sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hình phạt nào mà Real Madrid cho là thích hợp. Trước diễn biến vừa qua, Real Madrid quyết định áp đặt mức phạt tài chính 500.000 euro đối với mỗi cầu thủ, qua đó kết thúc các thủ tục nội bộ liên quan”.

Điều đáng nói, Valverde phải nghỉ thi đấu từ 10-14 ngày vì “tổn thương vùng đầu” sau khi bị đập đầu xuống bàn. Với chấn thương này, ngôi sao người Uruguay sẽ vắng mặt trong trận “Siêu kinh điển” với Barcelona vào lúc 2h ngày 11/5.