Real Madrid chiến thắng, Barcelona chưa thể lên ngôi ở La Liga

Sau khi Barcelona đánh bại Osasuna, Real Madrid chịu nhiều áp lực bởi nếu họ không thắng Espanyol, đại kình địch sẽ vô địch La Liga sớm 4 vòng đấu. HLV Arbeloa sử dụng hàng công gồm Diaz, Vinicius với hy vọng giành chiến thắng.

Trên sân RCDE Stadium, đội khách gặp không ít khó khăn trong hiệp 1. Ngay phút thứ 8, Vinicius tung cú vô lê ngẫu hứng đưa bóng dội cột dọc sau khi chạm nhẹ hậu vệ đối phương. Bước ngoặt đáng chú ý đến ở phút 25, khi Omar El Hilali vào bóng nguy hiểm với Vinicius.

Trọng tài ban đầu rút thẻ đỏ, nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, quyết định được giảm xuống thành thẻ vàng, giúp Espanyol tránh khỏi việc phải chơi thiếu người quá sớm còn cầu thủ Real Madrid phản ứng dữ dội.

Đội chủ nhà cũng chơi khá hưng phấn, cuối hiệp 1, thủ môn Andriy Lunin đã có pha phản xạ xuất thần để cản phá cú đánh đầu cận thành của Leandro Cabrera. 45 phút đầu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 55. Vinicius phối hợp ăn ý với tài năng trẻ Gonzalo Garcia trước khi thoát xuống dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid. Bàn thắng này giải tỏa áp lực và giúp Real Madrid chơi thăng hoa hơn.

Đến phút 66, Vinicius hoàn tất cú đúp bằng một pha xử lý đẳng cấp, ngôi sao người Brazil bật tường cùng Jude Bellingham trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc cao, ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid.

Trong năm 2026, Vinicius đã ghi 16 bàn thắng trên mọi đấu trường, thành tích tốt nhất tại La Liga và chỉ kém Harry Kane trong nhóm 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Về phía Espanyol, thất bại này khiến họ duy trì thành tích tệ hại khi chưa biết mùi chiến thắng trong năm 2026.

Real Madrid tiếp tục đứng thứ hai La Liga với 77 điểm, kém đội đầu bảng Barcelona 11 điểm trước 4 vòng đấu cuối cùng. Ở trận Siêu kinh điển vào tuần tới, Barcelona chỉ cần hòa Real Madrid là chính thức bảo vệ chức vô địch La Liga.

Đội hình xuất phát:

Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Calero, Cabrera, Romero, Gonzalez, Terrats, Sanchez, Exposito, Dolan, Fernandez

Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy, Valverde, Bellingham, Pinar, Tchouameni, Diaz, Vinicius.

Bàn thắng: Vinicius 55', 66'.