Sau vụ xả súng, khách sạn của tuyển nữ New Zealand bị phóng hỏa

Chuông báo động đã vang lên liên hồi tại khách sạn Pullman ở Auckland - nơi lưu trú của đội tuyển nữ nước chủ nhà New Zealand.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã ngay lập tức có mặt ở hiện trường khi tòa nhà bốc đầy khói với một số đám cháy bùng lên dữ dội.

Tuyển nữ New Zealand phải rời khỏi khách sạn khi tòa nhà bị một kẻ lạ mặt phóng hỏa trước lượt trận thứ hai vòng bảng với Philippines (Ảnh: Getty).

Theo tờ The New Zealand Herald, tuyển nữ New Zealand (đội bóng đã thắng trận mở màn trong ngày ra quân với tỷ số 1-0 trước Na Uy) đã được sơ tán qua một cầu thang trước khi được đưa đến một nhà hàng tư nhân gần đó.

Sau đó, toàn đội phải đợi xác nhận của các cơ quan chức năng mọi chuyện đã an toàn mới được trở về lại khách sạn của mình.

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá New Zealand thông báo: "Liên đoàn bóng đá New Zealand xác nhận rằng tuyển nữ quốc gia đã tạm thời được sơ tán khỏi khách sạn Pullman (nơi đội bóng của lưu trú khi tham dự World Cup 2023) do hỏa hoạn. Tất cả các cầu thủ và nhân viên đều an toàn sau vụ việc".

Cảnh sát đã được đặt trong tình trạng báo động cao ở Auckland sau vụ việc (Ảnh: AP).

Cảnh sát New Zealand sau đó xác nhận rằng một người đàn ông 34 tuổi đã bị bắt vì tình nghi gây ra vụ phóng hỏa.

Người phát ngôn cho biết: "Một người đàn ông đã bị bắt sau vụ hỏa hoạn đáng ngờ tại một cơ sở ở Waterloo Quad, Auckland Central đêm qua.

Người đàn ông 34 tuổi này đã bị buộc tội trộm cắp, đốt phá và sẽ phải ra hầu tòa quận Auckland".

Chia sẻ trước thềm lượt trận thứ hai vòng bảng với Philippines, hậu vệ CJ Bott của New Zealand bày tỏ sự lo lắng: "Điều đó thật đáng sợ và nó ảnh hưởng không ít đến tâm lý của chúng tôi. Đó không phải là tình huống mà chúng tôi lường trước được.

Một trong những lối thoát hiểm có một chút khói nhưng may mắn chúng tôi đều rời khỏi tòa nhà an toàn".

Đáng chú ý, vụ hỏa hoạn xảy ra chỉ vài ngày sau khi Auckland rung chuyển bởi một vụ xả súng chết người khiến 2 người chết và 6 người bị thương. Kẻ gây ra vụ xả súng đã thiệt mạng sau đó, và chính phủ New Zealand tuyên bố vụ việc chỉ mang tính cá nhân nên World Cup nữ 2023 vẫn diễn ra bình thường.