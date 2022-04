Ronaldo lần đầu ghi bàn vào lưới Chelsea, giúp Man Utd thoát thua

Man Utd đang gặp khủng hoảng về phong độ và niềm tin, đội bóng thành Manchester đã thua thảm hại trước Liverpool và Arsenal ở các trận đấu gần nhất tại Premier League. Vì vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Rangnick đối diện với áp lực lớn khi tiếp Chelsea trên sân nhà ở trận đấu thuộc vòng 37 Premier League (được đẩy lên đá sớm).

Trên thực tế, Man Utd dù được thi đấu trên sân nhà nhưng lép vế toàn diện trước Chelsea. Man Utd kiểm soát bóng 35% thời gian, tung ra 6 lần dứt điểm, 3 lần bóng đi trúng khung thành. Chelsea kiểm soát bóng vượt trội với 65% thời gian, tạo được 20 lần dứt điểm và 6 lần bóng đi trúng khung thành đối phương.

Chelsea (áo xanh) chơi trên chân Man Utd dù thi đấu ở Old Trafford.

Chơi kém hơn hẳn đối phương, song Man Utd may mắn thoát thua nhờ sự tỏa sáng của Ronaldo. Đội khách mở tỉ số trận đấu ở phút 60 do công của Alonso, tuy nhiên lợi thế dẫn bàn của Chelsea chỉ kéo dài được hai phút. Phút 62, Ronaldo ghi bàn quân bình tỉ số 1-1 cho đội chủ sân Old Trafford. Đây là lần đầu tiên cầu thủ người Bồ Đào Nha sút tung lưới đội bóng thành London tại Premier League.

Chỉ giành được một điểm không giúp ích nhiều cho Man Utd trong cuộc đua giành vị trí trong top 4, hi vọng tham dự Champions League mùa sau của Man Utd đang dần lịm tắt sau trận hòa với Chelsea. "Quỷ đỏ" đang xếp thứ sáu với 55 điểm sau 35 trận đấu, kém đội xếp thứ 4 Arsenal năm điểm (34 trận). Man Utd chỉ còn ba trận đấu nên sẽ rất khó san bằng khoảng cách điểm số với Arsenal.

Man Utd (áo đỏ) gần như không thể kết thúc mùa giải trong top 4.

Chelsea đẩy cao tốc độ trận đấu sau tiếng còi khai cuộc. Đội khách nhanh chóng có được những cú dứt điểm về phía khung thành của Man Utd. Phút 5, James tung ra cú sút uy lực từ bên ngoài vòng cấm địa khiến De Gea vất vả cản phá. Một phút sau, Werner dứt điểm từ bên phải, De Gea chủ động khép góc và chặn bóng thành công.

Thủ môn của Man Utd làm việc rất vất vả khi các cầu thủ đội khách liên tục có được những đợt tấn công uy hiếp khung thành của đội chủ nhà. Phút 27, Havertz nhận bóng ở trước vòng cấm địa, anh thoải mái đi bóng vào trong và dứt điểm, De Gea đã lao ra kịp thời và cản bóng thành công.

Tạo ra rất nhiều cơ hội trước khung thành đối phương, đáng tiếc các chân sút Chelsea thiếu một chút sắc sảo để có thể ghi bàn trong hiệp một. 45 phút đầu tiên, Man Utd tấn công mờ nhạt, "Quỷ đỏ" không có nổi một pha gây sóng gió thực sự trước cầu môn của Mendy.

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn thắng vào lưới Man Utd.

Đội khách tiếp tục chơi tấn công áp đảo trong hiệp hai. Phút 60, Havertz đánh đầu ngược chuyền bóng ở trung tâm vòng cấm địa, bóng vừa tầm để Alonso bắt vô lê chéo góc từ phía bên trái. Pha dứt điểm quyết đoán của Alonson khiến trái bóng đi nhanh, chéo vào góc phải cầu môn nên De Gea không kịp cản phá.

Bàn thắng xứng đáng cho nỗ lực tấn công từ đầu trận của Chelsea. Tuy nhiên, Man Utd đã nhanh chóng gỡ hòa. Phút 62, Matic giành lại được bóng sau khi Kane có chút lơ đễnh. Cầu thủ người Serbia bấm bóng bổng cho Ronaldo thoát xuống nhận bóng ở bên phải trong vòng cấm địa. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đỡ bước một hoàn hảo và dứt điểm quyết đoán tung nóc lưới đội khách.

Ronaldo ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea.

Sau khi có bàn thắng, Man Utd chơi tốt hơn trước, nhưng Chelsea vẫn tạo được những cơ hội có thể trở thành bàn thắng. Phút 80, Mount nhả bóng từ trong vòng cấm địa để James lao lên dứt điểm. Cú cứa lòng của James khiến De Gea chôn chân đứng nhìn, tiếc rằng bóng lại đập cột dọc trái văng ra ngoài. Không thể ghi thêm bàn thắng, Chelsea đành chấp nhận chia điểm ở Old Trafford.

Đội hình thi đấu (chấm điểm)

Man Utd (4-2-3-1): De Gea 8; Dalot 6, Lindelof 5.5, Varane 6, Telles 5; Matic 5 (Jones 79), McTominay 5; Elanga 4.5, Fernandes 5, Rashford 4.5 (Mata 79); Ronaldo 7.

Chelsea (3-4-3): Mendy 6; Azpilicueta 6, Silva 6.5, Rudiger 6.5; James 8.5, Jorginho 7, Kante 6.5 (Loftus-Cheek 82), Alonso 7; Mount 7, Havertz 5.5 (Lukaku 70, 6), Werner 5.5 (Pulisic 71, 6).

Ảnh: Getty