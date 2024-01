Rộ tin HLV Kiatisuk dẫn dắt CLB Công an Hà Nội

Đây là thông tin khiến nhiều người bất ngờ bởi CLB Công an Hà Nội được cho là đã mời cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan Alexandre Polking. Tuy nhiên, đến phút chót, đội bóng ngành Công an được cho là đã quyết định sẽ ký hợp đồng với HLV Kiatisuk.

Được biết, HLV người Thái Lan sẽ bắt tay ngay vào công việc trong tuần tới. Mục tiêu của ông khi tới đội bóng mới không gì khác là tiếp tục đưa đội bóng bảo vệ thành công ngôi vô địch, đồng thời hướng tới giải đấu tầm châu lục.

HLV Kiatisuk được cho là sắp dẫn dắt Công an Hà Nội (Ảnh Hải Long).

Hiện tại chiếc "ghế nóng" tại CLB Công an Hà Nội đang trống sau khi lãnh đạo đội bóng này chấm dứt hợp đồng với HLV người Hàn Quốc Gong Oh Kyun sau 4 trận toàn hòa và thua. Nếu HLV Kiatisuk tiếp quản Công an Hà Nội thì điều này hứa hẹn sẽ tốt cho cả hai bên.

Cần phải nhắc lại rằng dù đang là HLV trưởng HA Gia Lai, nhưng HLV Kiatisuk bị "chia sẻ" quyền chỉ đạo với Giám đốc Vũ Tiến Thành. Sau 8 trận không thắng ở V-League 2023-24, HA Gia Lai mới đây bất ngờ đánh bại Hà Nội FC để có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Dĩ nhiên, Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành có công lớn khi đưa ra những thay đổi về con người, chiến thuật với HA Gia Lai.

Như vậy, nếu tới Công an Hà Nội, HLV Kiatisuk sẽ kết thúc nhiệm vụ ở HA Gia Lai sau gần 3 năm dẫn dắt. Sau khi nhà cầm quân người Thái Lan chia tay, HLV Vũ Tiến Thành có thể tiếp quản HA Gia Lai ngay từ vòng 9 V-League 2023-24.