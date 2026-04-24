Phong cách thời trang cực chất của các ngôi sao đội tuyển Pháp

Vào tháng 3 vừa qua, trung tâm huấn luyện Clairefontaine của đội tuyển Pháp bỗng rộn ràng hơn bao giờ hết. Cảnh tượng lúc ấy hiện lên khiến nhiều người liên tưởng giống như sàn trình diễn thời trang.

Hugo Ekitike diện quần da và áo cổ lọ trắng với phần tay áo tả tơi giống như bị “xé nát” (Ảnh: Instagram).

Người hâm mộ có thể bắt gặp những ngôi sao của đội tuyển Pháp xuất hiện trong những bộ trang phục rất cầu kỳ và bắt mắt. Họ diện lên mình một chiếc áo rugby của Miu Miu, một chiếc áo dài tay của Margiela, hay chiếc túi Hermes Haut a Courroies cỡ lớn và túi tote da lộn Dior trị giá 7.100 USD.

Giờ đây, mỗi đợt tập trung của đội tuyển Pháp, người hâm mộ đều dành sự chú ý đặc biệt, nhất là với những người có sự am hiểu nhất định về thời trang.

Nhà báo Daniel-Yaw Miller, một cây bút chuyên viết về thời trang của tờ SportsVerse, nhận định: “Cách ăn mặc của những ngôi sao đội tuyển Pháp khiến tôi liên tưởng tới các cầu thủ ở NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ). Họ đã thể hiện cá tính của mình thông qua cách ăn mặc”.

Kounde là một trong những cầu thủ ăn mặc khá "chất" trong làng túc cầu (Ảnh: Instagram).

Theo nhận định của tờ The Athletic, bóng đá châu Âu ngày càng chịu ảnh hưởng bởi văn hóa “trình diễn thời trang” giống như làng thể thao Mỹ. Các cầu thủ ngày càng chú ý tới cách ăn mặc ở bên ngoài sân cỏ. Họ muốn chứng minh cá tính không chỉ xuất hiện trên sân, mà còn cả khi dạo bước ngoài phố.

Một tài khoản Instagram có tên @ProTrending, người chuyên theo dõi phong cách của các vận động viên thể thao, đã đăng hình ảnh tiền đạo Hugo Ekitike của đội tuyển Pháp diện quần da và áo cổ lọ trắng với phần tay áo tả tơi giống như bị “xé nát”. Người này so sánh phong cách của Ekitike giống như ngôi sao NBA Dwight Powell.

Tuy nhiên, phong cách của Kounde gây tranh cãi. Trong hình, anh phối set denim Karakoram của Louis Vuitton cùng áo khoác hiệu Song For The Mute và mũ xô vàng đồng điệu (Ảnh: Instagram).

Nhà báo Daniel-Yaw Miller tiết lộ rằng các ngôi sao đội tuyển Pháp không có stylist (chuyên gia định hình sáng tạo) riêng. Họ mới chỉ đơn giản là tín đồ mua sắm. Chính vì vậy, hầu hết các cầu thủ Pháp chưa nhận được tài trợ từ các thương hiệu thời trang riêng. Chỉ có duy nhất Mbappe là đại sứ của Dior. Cầu thủ này thường xuyên diện nguyên cây của hãng thời trang trên.

Kounde xuất hiện với phong cách thời trang quý ông lịch lãm ở thập niên 60, 70 thế kỷ trước. Cầu thủ này khoác da dáng dài, giày da, mũ beret, kính mát và loạt nhẫn to bản (Ảnh: Instagram).

Hậu vệ Jules Kounde, người đang khoác áo Barcelona, dường như đang theo đuổi theo phong cách thời trang của Russell Westbrook. “Phong cách của anh ấy nằm giữa ranh giới gây tranh cãi và đáng ngưỡng mộ”, tờ New York Times nhấn mạnh. Điểm nhấn trong phong cách của Kounde là áo khoác da của Marni (được mô tả giống như ghế sofa thu nhỏ), đôi boots Ugg (giống phong cách phi hành gia) và chân váy xếp ly Simone Rocha, kết hợp với áo len không họa tiết loang màu.

Phóng viên Marc Beauge của tạp chí L’Etiquette nhận xét: “Hình ảnh của Kounde được nâng tầm. Đó là một trong những cầu thủ ăn mặc đẹp và có tính thời trang nhất. Giờ đây, các cầu thủ không chỉ đua tranh trên sân cỏ, mà còn trong lĩnh vực thời trang”.

Kounde còn thích mặc chân váy. Đây là phong cách thời gian khá "dị" của cầu thủ này (Ảnh: X).

Trong khi đó, ngôi sao đang lên của Bayern Munich Michael Olise cũng gây chú ý với kính râm trắng cỡ lớn và chiếc mũ lông có tai mèo.

Có lẽ, trong lịch sử túc cầu, không ai có thể vượt qua biểu tượng thời trang David Beckham, người nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo từ nhiều thương hiệu thời trang. Các cầu thủ cũng bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực thời trang. Mới đây, cầu thủ Hector Bellerin (Tây Ban Nha) đã sải bước trên sàn diễn của Louis Vuitton. Hay tiền đạo Mario Balotelli của Italy cũng chụp hình cho thương hiệu Corteiz.

Michael Olise cũng gây chú ý với kính râm trắng cỡ lớn và chiếc mũ lông có tai mèo (Ảnh: X).

“Đó là sự khác biệt của các cầu thủ thế hệ cũ và thế hệ mới”, nhà báo Beauge nhấn mạnh. Với tình hình này, World Cup 2026 hoàn toàn có thể biến thành sàn diễn thời trang lớn, nơi các siêu sao hàng đầu của bóng đá thế giới “đua nhau khoe sắc”.