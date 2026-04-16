Lionel Messi bị kiện, yêu cầu bồi thường 185 tỷ đồng

Công ty tổ chức sự kiện VID có trụ sở tại Miami (Mỹ) đã đâm đơn kiện cáo buộc Messi và Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) vi phạm hợp đồng trị giá 7 triệu USD (185 tỷ đồng) liên quan tới hai trận giao hữu của Argentina tại Mỹ vào tháng 10/2025.

Công ty VID được cho là chi khoản tiền lớn để nắm quyền tổ chức hai trận đấu giữa Argentina với Venezuela và Puerto Rico. Theo thỏa thuận, Messi phải ra sân tối thiểu 30 phút mỗi trận, trừ khi dính chấn thương.

Tuy nhiên, siêu sao người Argentina chỉ ngồi trên khán đài trong trận đấu với Venezuela, thay vì ra sân. Điều đáng nói, vào hôm sau, Messi lại ra sân thi đấu cho CLB Inter Miami. Điều này dấy lên nghi ngờ về việc cầu thủ sinh năm 1987 cố tình không ra sân.

Điều này mang tới thiệt hại lớn cho công ty VID, bao gồm hoàn tiền vé và mất các hợp đồng quảng cáo vốn phụ thuộc vào sự xuất hiện của Messi trên sân.

Ở trận đấu giao hữu còn lại với Puerto Rico, Messi thi đấu trọn vẹn 90 phút và góp hai đường kiến tạo thành bàn giúp Argentina giành chiến thắng với tỷ số 6-0. Tuy nhiên, việc chuyển địa điểm thi đấu từ Chicago về Florida (nơi Messi vẫn ra sân hàng tuần) khiến cho doanh thu bán vé và quảng cáo không đạt kỳ vọng. Ngay cả khi ban tổ chức đã giảm giá vé xuống 25 USD nhưng vẫn không bán hết.

Phía nguyên đơn cho rằng AFA từng hứa sẽ “bù đắp” bằng một trận giao hữu khác tại Trung Quốc nhưng kế hoạch này không thực hiện được.

Công ty VID cáo buộc Messi “âm mưu gian lận” và yêu cầu El Pulga và AFA phải bồi thường số tiền 7 triệu USD. Ở thời điểm này, các bên liên quan (trong đó có Messi) vẫn chưa bình luận về vụ việc này.