Pháp vỡ mộng vô địch Euro 2020: Sai lầm nào cũng phải trả giá

Dân trí Pháp có thể biện minh rằng họ thiếu may mắn nên thua Thụy Sĩ ở loạt sút luân lưu tại vòng 1/8 Euro 2020. Tuy nhiên, xuyên suốt trận đấu, Les Bleus mắc nhiều sai lầm và sai lầm nào cũng phải trả giá.

Mbappe sút hỏng phạt đền khiến Pháp bị loại khỏi Euro 2020

Đương kim vô địch thế giới, đội tuyển Pháp bị hất văng khỏi Euro 2020 ngay sau trận đấu knock-out đầu tiên (vòng 1/8), kết quả này thật khó nuốt trôi với người hâm mộ Les Bleus đặc biệt đối thủ dập tắt giấc mơ vô địch châu Âu lục của thầy trò Didier Deschamps lại chỉ là đội bóng tầm trung - Thụy Sĩ.

Những loạt sút luân lưu luôn có sự may rủi lớn, Kylie Mbappe có phần không may khi cú sút 11m của anh bị thủ thành Yann Sommer cản phá. Tuy nhiên, nhìn lại những gì đã diễn ra ở trận đấu tại Bucharest, Pháp thua không oan. Thậm chí, họ còn có chút... may mắn khi kéo trận đấu tới "loạt đấu súng".

Sai lầm chiến thuật của Deschamps

Huấn luyện viên Didier Deschamps khiến mọi người đều ngạc nhiên khi ông sử dụng chiến thuật 3-4-1-2 cho tuyển Pháp đối đầu với Thụy Sĩ. Đội hình ba trung vệ có phải sơ đồ chiến thuật quen thuộc của tuyển Pháp hay không? Câu trả lời sẽ là không, Les Bleus không thường xuyên sử dụng sơ đồ này.

Lần gần nhất Pháp sử dụng đội hình ba trung vệ là ở trận gặp Croatia tại UEFA Nations League vào ngày 15/10/2020, khi đó Deschamps đã sử dụng Clement Lenglet, Lucas Hernandez, Dayot Upamecano là ba trung vệ và họ giành chiến thắng 4-2. Có lẽ dư âm từ chiến thắng nói trên khiến Deschamps tự tin sử dụng lại chiến thuật cũ, bất chấp thực tế rằng 14 trận gần nhất họ thi đấu với hàng thủ bốn người.

Clement Lenglet (trái) bất ngờ có tên trong đội hình xuất phát của tuyển Pháp.

Hơn nữa, việc sử dụng Clement Lenglet trong đội hình xuất phát cũng gây bất ngờ. Cầu thủ của Barcelona không có được phong độ tốt gần đây, anh cũng chưa thi đấu một phút nào cùng các đồng đội trong quá trình chuẩn bị, cũng như các trận đấu tại vòng bảng Euro 2020. Dẫu vậy Deschamps vẫn quyết tâm đặt niềm tin vào Lenglet.

Quả thật, nếu tuyển Pháp quyết sử dụng sơ đồ ba trung vệ, Lenglet không phải sự lựa chọn tốt nhất bên cạnh Raphael Varane và Presnel Kimpembe. Trong danh sách đăng kí thi đấu của Pháp ở trận này còn có Lucas Hernandez, đặc biệt Zouma đã quen thuộc với sơ đồ chiến thuật ba trung vệ, họ hoàn toàn có thể là sự lựa chọn tốt hơn Lenglet. Tất nhiên, Deschamps có lý riêng khi chọn Lenglet.

Vị trí hậu vệ tấn công trái được trao cho Adrien Rabiot tiếp tục trở thành điều ngạc nhiên khi vị trí sở trường của cầu thủ này là tiền vệ. Chấn thương của Lucas Digne khiến Pháp mất đi một hậu vệ cánh trái, nhưng vẫn còn đó Lucas Hernandez, cầu thủ thường xuyên đá hậu vệ cánh trái ở tuyển Pháp. Đáng tiếc Deschamps quyết định bỏ qua Hernandez.

Deschamps có ý đồ với những sự thay đổi táo bạo. Không khó nhận ra vị huấn luyện viên trưởng tuyển Pháp gia tăng khả năng tấn công thông qua việc đẩy Rabiot và Benjamin Pavard lên cao, nhằm có số lượng đông đảo cầu thủ phía trên tạo áp lực bóp nghẹt Thụy Sĩ. Chỉ có điều, Deschamps tính toán sai từ con người tới chiến thuật.

Rabiot (phải) bất ngờ được xếp đá hậu vệ cánh phải.

Niềm tin của Deschamps vào Lenglet không được đáp lại. Lenglet phạm lỗi lớn dẫn tới bàn thua, giúp Thụy Sĩ mở tỉ số ở phút 15. Các cầu thủ Thụy Sĩ cũng chơi tự tin trước Pháp, họ không lùi sâu đội hình tổ chức phòng thủ mà luôn sẵn sàng tranh chấp mỗi khi đối phương có bóng. Sự quyết liệt của Thụy Sĩ, cũng như lối chơi điềm tĩnh của đội này với khả năng phối hợp tốt khiến chiến thuật "bóp nghẹt" của Pháp phá sản.

Hàng thủ ba người của Pháp chơi rất lập bập, bởi thế Deschamps mới vội vàng sửa sai bằng việc rút Lenglet khỏi sân sau hiệp một, đưa Kingsley Coman vào và đội hình thi đấu trở lại 4-2-3-1.

Trở lại sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, đội tuyển Pháp tấn công tốt hơn hẳn trong hiệp hai, nhờ vậy họ có ba bàn thắng khá chóng vánh. Tuy nhiên, sự thăng hoa của hàng công không bù đắp được những sai lầm của hàng thủ, đặc biệt ở cánh của Rabiot khi anh thường xuyên bị "gãy cánh".

Sự kiêu ngạo không đúng thời điểm

Khi Paul Pogba thực hiện cú sút xa đẹp mắt, ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ ở phút 75, cầu thủ này khoanh tay trước ngực ngẩng cao đầu nhìn lên vô cùng ngạo nghễ. Sau đó Pogba, Kimpembe nhảy múa uyển chuyển như đang tham dự một bữa tiệc vui vẻ, mà không phải trong một trận đấu "sinh tử" của Euro.

Có lẽ khi Pobga ghi bàn thắng nới rộng khoảng cách tỷ số lên 3-1, bản thân anh và các đồng đội ở tuyển Pháp nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc. Tuy nhiên, các cầu thủ Pháp phạm sai lầm lớn khi đánh giá thấp đối thủ.

Pogba nhảy múa sau khi ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ.

Hành động của các cầu thủ Pháp quá lố, họ thiếu sự khiêm nhường, tôn trọng dành cho Thụy Sĩ. Có lẽ các cầu thủ Pháp quên rằng họ trải qua hiệp một khó khăn với việc bị đối thủ dẫn bàn. Các cầu thủ Pháp cũng quên mất rằng nếu Rodriguez thực hiện thành công quả phạt đền ở đầu hiệp hai, hẳn trận đấu sẽ bước sang một hướng khác, khi đó có thể họ là đội cầm chắc thất bại.

Đội tuyển Thụy Sĩ không yếu đuối như trong suy nghĩ của Pháp, điều đó được họ thể hiện ngay từ phút đầu tiên của trận đấu. Thái độ coi thường của Pogba vô tình trở thành liều thuốc kích thích gia tăng sự quyết tâm quật khởi của đội tuyển Thụy Sĩ. Không dữ dội, nhưng rất kiên trì, Thụy Sĩ tiếp tục khai thác tử huyệt ở hàng thủ của Pháp và ghi bàn thứ hai với một kịch bản cũ, tạt cánh đánh đầu.

"Gieo gió, gặt bão", vô cùng cay đắng với Pogba khi anh để mất bóng ở phút 90 ở giữa sân mở ra cơ hội phản công nhanh cho Thụy Sĩ và đội bóng này tìm được bàn gỡ 3-3. Từ người hùng, Pogba trở thành tội đồ, nhưng tính cách Pogba vốn dĩ như vậy, đây cũng không phải lần đầu tiên anh trả giá cho thói ngông cuồng. Chỉ có điều lần này, hậu quả lại quá lớn.

Pogba từ người hùng thành tội đồ của tuyển Pháp.

Có rất nhiều sai lầm của tuyển Pháp ở trận đấu gặp Thụy Sĩ, từ việc lựa chọn nhân sự, sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Deschamps, tới tư tưởng kiêu ngạo của một nhà vô địch thế giới, một đội bóng cửa trên… tất cả tựu chung lại khiến Pháp trở thành kẻ thất bại và nói lời tạm biệt với giấc mơ vô địch Euro 2020.

Hạo Minh