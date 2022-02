Phản ứng của C.Ronaldo sau khi đá hỏng phạt đền khiến Man Utd bị loại

Man Utd tiếp đón đối thủ được đánh giá yếu hơn là Middlesbrough ở vòng 4 FA Cup trên sân nhà Old Trafford. Ngay phút 20 của trận đấu, Paul Pogba bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho Man Utd được hưởng phạt đền.

C.Ronaldo thể hiện sự thất vọng của bản thân sau khi bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 20.

Tuy nhiên, được trao cơ hội trên chấm 11m, C.Ronaldo đã sút bóng đi ra ngoài cầu môn. Máy quay truyền hình cho thấy ngôi sao người Bồ Đào Nha tỏ ra thất vọng về bản thân khi bỏ lỡ cơ hội quý giá này.

Mặc dù ngay sau đó Jadon Sancho đã sửa sai cho người đàn anh bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 25, nhưng Middlesbrough đã có bàn gỡ hòa trong hiệp hai và cả hai hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu.

Ở loạt sút luân lưu đầy may rủi, C.Ronaldo đã sửa sai bằng cú sút bóng sấm sét vào lưới Middlesbrough nhưng nó không đủ để đưa đội bóng của anh đánh bại đội khách. Sau 15 lượt sút luân lưu đều thành công của hai đội, cầu thủ trẻ Anthony Elanga đã dứt điểm vọt xà ngang. khiến Man Utd bị loại khỏi FA Cup.

C.Ronaldo an ủi Elanga sau khi cầu thủ người Thụy Điển thực hiện không thành công lượt sút luân lưu và khiến Man Utd bị loại ở FA Cup.

Không ngạc nhiên khi C.Ronaldo là một trong những cầu thủ đầu tiên an ủi Elanga và quàng tay qua vai cầu thủ người Thụy Điển khi họ cùng nhau bước ra sân. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã là một thủ lĩnh trong và ngoài sân cỏ kể từ khi anh trở lại Old Trafford vào mùa hè năm ngoái. CR7 đã nhận trách nhiệm an ủi Elanga sau đó và đưa ra những lời khuyên của mình.

"Anthony Elanga, bất cứ ai cũng thông cảm cho cậu ấy sau pha đá hỏng lượt sút luân lưu. Cậu ấy đã tan nát trái tim và hoàn toàn thất vọng về mình", HLV Ralf Rangnick cũng lên tiếng chia sẻ về pha đá hỏng của cầu thủ 19 tuổi.