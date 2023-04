Pep Guardiola và Haaland "thay hình đổi dạng", khiến Man City đáng sợ

Sau trận thua 0-3 của Bayern Munich trước Man City, HLV Thomas Tuchel khẳng định không phục kết quả này. Lý do bởi Bayern Munich là đội chơi tốt hơn. Mặc dù vậy, tuyên bố của HLV Tuchel chỉ cho thấy bề ngoài của vấn đề.

Man City của Pep Guardiola không chơi kiểm soát bóng trong trận đấu với Bayern Munich (Ảnh: Getty).

Ở trận này, Bayern Munich kiểm soát bóng nhiều hơn so với Man City. Họ kiểm soát tới 55,6% thời lượng trận đấu (so với 44,6% của Man City). Có nhiều thời điểm, "Hùm xám" áp đảo về mặt thế trận so với đoàn quân của HLV Pep Guardiola.

Đây là điều bất thường bởi HLV Pep Guardiola luôn ưu tiên kiểm soát bóng. Theo thống kê, đây là trận đấu mà Man City có tỷ lệ kiểm soát bóng thấp nhất ở sân Etihad kể từ khi ông thầy người Tây Ban Nha dẫn dắt. Bên cạnh đó, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Man "xanh" cũng thấp hơn so với Bayern Munich (82% vs 87%).

Nhưng ở chiều ngược lại, Man City đã tung ra số cú dứt điểm nhiều hơn (17 so với 12), trong đó, họ tung ra tới 9 cú sút trúng đích về phía khung thành của Bayern Munich. Chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Yann Sommer mới giúp cho "Hùm xám" không thua thêm.

Biểu đồ chạm bóng của Haaland, người ta có thể thấy cầu thủ này thậm chí còn lùi về cả sân nhà, tham gia triển khai bóng.

De Bruyne có thời điểm chơi cao hơn Haaland (Ảnh: The Sun).

Nói vậy để thấy, Man City đã mang hình hài khác trong trận đấu với Bayern Munich nhưng vẫn cho thấy sự nguy hiểm. HLV Pep Guardiola đã biến hóa kịp thời trước đối thủ mạnh và khiến Man City đáng sợ hơn.

Thay vì chú trọng kiểm soát bóng, HLV Pep Guardiola chủ trương chơi không bóng (pressing, chuyển đổi trạng thái…) khá hợp lý. Trong cách vận hành ấy, Erling Haaland cũng có màn biến hóa tuyệt vời.

Haaland không còn là tiền đạo "mắc võng", hoạt động trong vòng cấm như thường lệ. Thay vào đó, chân sút người Na Uy chủ động lùi sâu, thi đấu khá thấp để tham gia kết nối với De Bruyne và Bernardo Silva. Có nhiều thời điểm, Haaland đá thấp hơn cả hai đồng đội trên hàng công. Trong vai trò mới này, Haaland không chỉ ghi bàn, mà còn có đường kiến tạo tuyệt đẹp cho Bernardo Silva đánh đầu tung lưới Bayern Munich.

Không những vậy, Haaland còn ở tuyến đầu trong hệ thống pressing tới nghẹt thở của Man City. Thậm chí, cầu thủ này còn áp sát tới tận khung thành, khiến cho thủ thành Yann Sommer suýt trở thành tội đồ.

Haaland ngày càng biến hóa và trở nên đáng sợ hơn (Ảnh: Getty).

Trên mạng xã hội, nhiều quan điểm cho rằng HLV Pep Guardiola đã "học theo" người đồng nghiệp Ten Hag trong cách sử dụng Wout Weghorst. Tiền đạo người Hà Lan thường có xu hướng lùi sâu, kết nối vệ tinh và nhường vai trò trung phong cho Marcus Rashford.

Qua trận đấu với Bayern Munich, Man City cho thấy sự đáng sợ bởi khó nắm bắt. Họ không hoạt động theo "công thức" nào cụ thể, mà luôn biến hóa, "thay hình đổi dạng" tùy theo đối thủ. Bayern Munich thua vì không lường trước được điều này.