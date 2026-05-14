Paris Saint Germain vô địch Ligue 1 lần thứ 5 liên tiếp

Trận đấu bù vòng 29 tại sân Parc des Princes sáng 14/5 được ví như trận "chung kết" của mùa giải. Dù chỉ cần một kết quả hòa là đủ để lên ngôi, nhưng đoàn quân của HLV Luis Enrique đã làm được nhiều hơn thế để khẳng định sức mạnh tuyệt đối của mình.

PSG thể hiện sức mạnh áp đảo trước Lens (Ảnh: Getty).

Trận đấu khởi đầu với tốc độ cao khi PSG tận dụng triệt để những sai lầm từ phía hàng phòng ngự đối phương. Phút 29, từ đường chuyền hỏng của Malang Sarr bên phía Lens, Ousmane Dembele nhanh chóng cướp bóng và kiến tạo dọn cỗ cho Khvicha Kvaratskhelia.

Ngôi sao người Georgia không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm chính xác mở tỷ số, tiếp tục khẳng định phong độ chói sáng của mình trong mùa giải năm nay.

Về phía Lens, dù đội khách đã tạo ra không ít sóng gió về phía khung thành PSG, nhưng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm đã khiến họ phải trả giá đắt. Wesley Said hay Abdallah Sima đều có những pha bóng đáng tiếc khi không thể chiến thắng được thủ môn Matvei Safonov hoặc đen đủi đưa bóng tìm đến đúng cột dọc.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Lens phải trả giá ở phút bù giờ 90+3. Cầu thủ trẻ 18 tuổi Ibrahim Mbaye dứt điểm gọn gàng sau nỗ lực của Desire Doue, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Paris Saint Germain chính thức bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1 (Ảnh: Getty).

Với 3 điểm trọn vẹn, PSG hiện dẫn trước Lens 9 điểm trong khi giải đấu chỉ còn một vòng. Đây là chức vô địch Ligue 1 thứ 5 liên tiếp của PSG, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bóng đá Pháp. Riêng với HLV Luis Enrique, đây là danh hiệu thứ ba kể từ khi ông nắm quyền tại sân Parc des Princes vào năm 2023.

Chức vô địch này không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh hiệu mà còn là cú hích tinh thần vô cùng quan trọng cho PSG. Sau khi đã bỏ túi chức vô địch Ligue 1 và Siêu Cúp Pháp, mục tiêu còn lại của họ chính là trận chung kết Champions League gặp Arsenal diễn ra vào ngày 30/5 tới tại Budapest (Hungary).

Trong khi đó, Lens dù chính thức trở thành á quân tại Ligue 1 nhưng vẫn cần nhanh chóng xốc lại tinh thần. Họ vẫn còn một mục tiêu quan trọng phía trước là trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp gặp Nice vào tuần tới để cứu vãn một mùa giải trắng tay.