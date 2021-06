Nhiều thú vị chờ đợi ở giải US Open 2021

Dân trí Một trong những giải golf danh giá nhất trong năm của làng golf nhà nghề thế giới là US Open đã tiến hành phân nhóm thi đấu hai ngày đầu tiên, với nhiều thú vị.

Theo danh sách vừa được công bố, golfer nổi tiếng, đồng thời là đương kim vô địch US Open Bryson DeChambeau sẽ cùng nhóm với nhà vô địch giải The Masters Hideki Matsuyama và tay golf vô địch US Amateur là Tyler Strafaci.

Trong khi đó, cựu vô địch US Open Brooks Koepka sẽ chơi chung nhóm với Justin Thomas và Colin Morikawa. Nhóm đầu này sẽ bắt đầu giải vào đêm mai (theo giờ Việt Nam).

Cựu vô địch Brooks Koepka nằm khác nhóm đầu với đương kim vô địch Bryson DeChambeau.

Thậm chí, ban đầu BTC US Open USGA còn dự định xếp Brooks Koepka chung nhóm với đương kim vô địch Bryson DeChambeau ở giải đấu được tổ chức lần thứ 121. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, USGA điều chỉnh kế hoạch phân nhóm của mình.

Ở nhóm đấu khác, tay golf rất được hâm mộ là Dustin Johnson chung nhóm với Rory Mcllroy và Justin Rose, còn Adam Scott chung nhóm với Sergio Garcia và Bubba Watson.

Ngoài Brooks Koepka, Bryson DeChambeau hay Dustin Johnson, thì "lão đại" Phil Mickelson cũng được đánh giá rất cao tại giải năm nay.

Việc Phil Mickelson tham dự US Open năm 2021 cũng đã là bất ngờ. Vì đầu năm nay, tay golf kỳ cựu này không đủ chuẩn dự giải đấu, phải nhờ đến suất đặc cách của BTC giải.

Thế nhưng, cách đây chỉ vài tuần, Phil Mickelson vô địch PGA Championship, ông thăng hạng chóng mặt, được vào thẳng US Open 2021 mà không còn cần đến suất đặc cách nữa.

US Open năm nay sẽ diễn ra vào đêm thứ Năm và rạng sáng thứ Sáu (18/6, theo giờ Việt Nam), là giải đấu rất được giới mê golf chờ đợi.

Thiện Nhân