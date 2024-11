Nhận định futsal Việt Nam - Indonesia (18h hôm nay): Cơ hội làm nên lịch sử

*Trận chung kết giải vô địch futsal Đông Nam Á 2024 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 18h00 hôm nay, tại Nhà thi đấu thuộc trung tâm thương mại Terminal 21, ở Korat (Thái Lan). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Thành tích tốt nhất của đội tuyển futsal Việt Nam trong quá khứ đó là 2 lần hạng nhì các năm 2009 và 2012. Ở 2 trận chung kết của 2 kỳ giải nói trên, đội tuyển futsal Việt Nam đều thua Thái Lan.

Nguyễn Đa Hải (8) sẵn sàng cùng đội tuyển futsal Việt Nam đi vào lịch sử (Ảnh: FAT).

Tổng cộng, trong số 17 lần giải vô địch futsal Đông Nam Á đã được tổ chức, Thái Lan vô địch đến 16 lần, tính đến trước giải năm nay. Lần duy nhất đội futsal xứ sở Chùa Vàng không tham dự và không vô địch là vào năm 2010 tại Việt Nam. Năm đó, Indonesia là đội vô địch giải đấu này.

Chính vì thế, Indonesia cho đến giờ cũng là đội duy nhất từng đăng quang giải Đông Nam Á, nếu không tính cường quốc số một của futsal khu vực là Thái Lan.

Đội tuyển futsal Việt Nam có cơ hội trở thành đội thứ 3 trong lịch sử xưng vương tại giải bóng đá trong nhà Đông Nam Á, nếu đoàn quân của HLV Diego Giustozzi (người Argentina) đánh bại Indonesia trong trận chung kết vào tối nay.

Indonesia gây sốc khi loại Thái Lan ở bán kết (Ảnh: FAT).

So với mọi năm, đội tuyển futsal Việt Nam không mạnh bằng, do chúng ta đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Đấy là lý do mà đội tuyển Việt Nam không có vé dự vòng chung kết (VCK) World Cup futsal 2024, sau 2 kỳ giải liên tiếp năm 2016 và 2021 góp mặt.

Chưa hết, chân sút số một của futsal Việt Nam hiện nay là Nguyễn Minh Trí đang chấn thương, không thể tham dự giải Đông Nam Á. Thành ra, lực lượng trong tay HLV Diego Giustozzi biến động không ít.

Tuy nhiên, trong bối cảnh ấy, toàn đội lại siết chặt tay nhau, thi đấu với tinh thần rất tốt kể từ đầu giải. Đội tuyển futsal Việt Nam toàn thắng cả 5 trận mà chúng ta tham dự từ đầu giải đến giờ. Đáng chú ý nhất trong những chiến thắng ấy là trận thắng Thái Lan 3-2 ở vòng bảng và trận thắng Australia 5-4 ở bán kết.

Chỉ còn một rào cản nữa phía trước đội tuyển futsal Việt Nam, mang tên Indonesia, ngăn chúng ta làm nên lịch sử cho chính mình. Indonesia có nhiều tiến bộ trong những năm qua, nhưng đây không phải là đối thủ mà chúng ta không thể giành chiến thắng.

Tin rằng đoàn quân của HLV Diego Giustozzi sẽ hoàn tất chặng đường tiến vào lịch sử của mình, giúp vị HLV người Argentina có danh hiệu đầu tiên với đội tuyển futsal Việt Nam.

Trong quá khứ, ông Diego Giustozzi từng vô địch World Cup 2016 cùng đội tuyển futsal Argentina, nên vị HLV đến từ xứ sở Tango chắc hẳn rất giàu kinh nghiệm điều binh khiển tướng ở các trận chung kết.

Dự đoán: Đội tuyển futsal Việt Nam thắng 4-2