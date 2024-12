Nhận định bảng A AFF Cup hôm nay: Thái Lan không dễ thắng Malaysia

Timor Leste - Singapore (17h30 hôm nay, 14/12): Đội khách mạnh hơn

Timor Leste vừa tạo ấn tượng tốt, khi họ chỉ chịu thua sát nút Malaysia 2-3 hôm 11/12. Tuy nhiên, thể lực có thể là vấn đề đối với các cầu thủ Timor Leste.

Nền bóng đá Timor Leste chưa phải là nền bóng đá chuyên nghiệp, thi đấu với mật độ dày, ở cường độ cao liên tục không phải là thói quen đối với các cầu thủ Timor Leste. Điều đó có nghĩa là họ dễ bị bào mòn thể lực sau hai trận gặp các đối thủ mạnh Thái Lan và Malaysia, qua hai lượt đấu đầu tiên của bảng A.

Timor Leste (áo đỏ) có thể sa sút thể lực sau hai trận gặp các đối thủ mạnh Thái Lan và Malaysia ở hai lượt đấu đã qua (Ảnh: FAM).

Trong khi đó, Singapore mới đá một trận hôm 11/12, thắng Campuchia 2-1. Về lý thuyết, các cầu thủ Singapore vẫn còn sung sức. Hơn nữa, điểm mạnh nhất của bóng đá Singapore so với các đội bóng khác ở Đông Nam Á lâu nay là thể lực. Chính vì thế, Singapore có lợi hơn so với Timor Leste.

Một điểm mạnh khác của đội bóng đảo quốc sư tử, đó là khả năng chơi bóng bổng. Dàn cầu thủ cao to của Singapore có lợi hơn hẳn các cầu thủ Timor Leste trong các pha không chiến.

Ở trận đấu giữa Timor Leste với Malaysia hôm 11/12, hai bàn thua ở các phút 73 và 83 của Timor Leste, đến từ các tình huống không chiến của cầu thủ Malaysia. Singapore có lẽ đã nhìn ra nhược điểm này của đối thủ. Thế nên, họ sẽ khai thác tối đa các tình huống bóng bổng.

Singapore có thể leo lên đứng đầu bảng A (Ảnh: FAS).

Một chi tiết khác, Timor Leste dù mang danh thi đấu trên sân nhà ở trận tiếp Singapore, nhưng thực chất họ chọn sân trung lập Hàng Đẫy (Hà Nội) làm sân nhà. Yếu tố khán giả nhà hầu như không hiện diện với Timor Leste, nên sẽ không quá ngạc nhiên trong trường hợp Timor Leste lép vế hoàn toàn trước đội bóng đảo quốc sư tử.

Dự đoán: Singapore thắng 2-0

Thái Lan - Malaysia (20h hôm nay, 14/12): Có thể xảy ra bất ngờ

Thái Lan giành chiến thắng 10-0 trước Timor Leste ở lượt trận đấu đầu tiên, hôm 8/12. Cũng trước đối thủ Timor Leste, Malaysia chỉ có thể thắng sát nút 3-2 hôm 11/12. Thoạt nhìn vào tỷ số của hai trận vừa nêu, Thái Lan mạnh hơn hẳn so với Malaysia, Thái Lan thi đấu với phong độ thuyết phục hơn.

Thái Lan dễ dàng vượt qua Timor Leste, nhưng không dễ thực hiện điều tương tự trước Malaysia (Ảnh: FAT).

Tuy nhiên, trong bóng đá, không có tính chất bắt cầu giống như trong toán học. Mỗi trận đấu trong bóng đá có tính chất mỗi khác. Đối thủ khác nhau, lối chơi của các đội bóng sẽ khác nhau, sự thể hiện của từng đội bóng không giống nhau và kết quả có thể cũng sẽ khác nhau.

Thái Lan thắng dễ Timor Leste ở trận đầu có thể do Timor Leste lúc đó chưa bắt nhịp với giải đấu, đồng thời khoảng cách về trình độ giữa Timor Leste và Thái Lan quá xa.

Malaysia suýt thua Timor Leste có thể do Malaysia chủ quan, do phong độ của Timor Leste ở trận gặp Malaysia tốt hơn so với chính họ ở trận gặp Thái Lan.

Malaysia có thể lột xác khi đụng độ Thái Lan (Ảnh: FAM).

Ngoài ra, so về khoảng cách chung giữa hai nền bóng đá Thái Lan và Malaysia, giữa đôi bên không có khoảng cách quá xa. Về lý thuyết, Thái Lan mạnh hơn so với Malaysia, nhưng Thái Lan không mạnh đến mức muốn thắng Malaysia lúc nào cũng được.

Trong một ngày đẹp trời, Malaysia có thể gây bất ngờ trước Thái Lan. Đấy là chưa kể Malaysia là một trong hai đội bóng mà Thái Lan thường tỏ ra e ngại nhất trong số các đối thủ ở Đông Nam Á (đội kia là Singapore, thời Singapore còn ở đỉnh cao).

Lối chơi thiên về thể lực, không ngại va chạm của Malaysia khiến cho cầu thủ Thái Lan luôn gặp khó khăn. Mỗi khi đối đầu với Thái Lan, cầu thủ Malaysia bình tĩnh đến lạ thường, họ vẫn bị ép sân nhưng không rối, lại phản công rất hay. Sự bình tĩnh này của cầu thủ Malaysia càng khiến cho cầu thủ Thái Lan khó đá.

Khác với trận đấu gặp Timor Leste hôm 11/12, trong trận đấu tối nay, Malaysia không nhất thiết phải đá tấn công trước Thái Lan. Malaysia có quyền chơi từ tốn, chờ cơ hội trong các pha phản công. Một khi Malaysia đá phòng ngự phản công, đội này mới là chính mình, họ nguy hiểm hơn hẳn so với khi họ chủ động chơi tấn công.

Không loại trừ khả năng Thái Lan bị Malaysia cầm hòa. Khi đó, Singapore sẽ leo lên đầu bảng A, nếu Singapore đánh bại Timor Leste.

Dự đoán: Hòa 2-2