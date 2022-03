Người tình tin đồn cực kỳ nóng bỏng của tỷ phú Roman Abramovich

Alexandra Korendyuk chính là cô bạn gái tin đồn xinh đẹp của Abramovich.

Theo nhiều nguồn tin thì Roman Abramovich, 55 tuổi, đã có một khoảng thời gian hẹn hò cùng người đẹp nóng bỏng Alexandra Korendyuk, 25 tuổi. Được biết, Alexandra Korendyuk là một doanh nhân trẻ kiêm diễn viên truyền hình nổi tiếng.

Người tình tin đồn của Roman Abramovich thậm chí còn từng xuất hiện trong chương trình truyền hình của Nga mang tên You're All P***ing Me Off.

Cũng theo tiết lộ thì Alexandra Korendyuk chính là người sáng lập của Institute of Music Initiatives, một tổ chức với mục tiêu giúp đỡ các nhạc sĩ trẻ và giàu tiềm năng.

Bạn gái tin đồn của Roman Abramovich là một diễn viên kiêm doanh nhân trẻ.

Và kể từ hồi tháng 10 năm ngoái, tin tức hẹn hò của Roman Abramovich và Alexandra Korendyuk cũng đã bắt đầu được lan truyền.

"Bạn gái mới của Roman Abramovich vô cùng thú vị", nhà báo người Nga Bozhena Rynska chia sẻ, "Có rất ít thông tin về cô gái này, nhưng nghe nói cô ấy là người sáng lập một công ty trong lĩnh vực âm nhạc. Bạn gái Roman Abramovich cũng đã thử sức với vai trò một diễn viên nữa".

Điều đáng nói là theo nhiều thông tin ghi nhận thì Alexandra Korendyuk vốn có gốc… Ukraine. Dĩ nhiên, mối quan hệ của Alexandra Korendyuk và Roman Abramovich thì đã được đồn đoán bắt đầu từ trước khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Alexandra Korendyuk vốn có gốc gác Ukraina.

Hồi năm 2018, đã có thông tin cho rằng Roman Abramovich đang qua lại với diễn viên múa ballet Diana Vishneva. Tuy nhiên, khi ấy Vishneva đã có gia đình và người đại diện của Roman Abramovich đã buộc phải lên tiếng phủ nhận các tin đồn tình ái.